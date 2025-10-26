Entre Ríos: una prueba para Frigerio y la Rosada

La provincia de Entre Ríos será un importante termómetro hoy cuando la lista confeccionada por Karina Milei y la Casa Rosada cen conjunto con el gobernador, Rogelio Frigerio, ponga a prueba el podería de Javier Milei en la región central del país, luego de las idas y vueltas en las política económica con los productores agropecuarios.

Hay un dato adicional. Entre Ríos elegirá representación ante el Senado por lo que se convierte en una elección clave para el nuevo diseño de poder en la Cámara alta, en la que la Casa Rosada pone especial atención.

De confirmarse los pronósticos la lista que encabeza Joaquín Benegas Lynch para el Senado se impondrá, obteniendo de esa manera la Casa Rosada dos bancas. Benegas Lynch es integrante de “La Banda Presidencial”, la cual tocó en el Movitar Arena semanas atrás en un espectáculo grotesco para la militancia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El máximo competidor es el ex intendente de Paraná, Adán Bahl quien compite por el peronismo en Fuerza Entre Ríos.

Hay un dato aidcional: el peronismo no pudo contener a todos sus sectores por lo que la actual diputada Carolina Gaillard, compite por una banca en el Senado con el frente Ahora 503, lo que dividirá al voto del peronismo con una lista mucho más cercana a la figura de Cristina Kirchner. Entre Ríos es una de las que eligió el Presidente para hacer campaña semanas atrás. Estuvo junto a Frigerio, quien asumió en 2023 en medio de la ola antikirchnerista. Frigerio es uno de los mandatarios que conservó buen vínculo con la Casa Rosada pese al deterioro de la imagen presidencial.

A su vez, Entre Ríos renovará cinco bancas ante la Cámara baja. Las expectativas en la previa señalan que la lista libertaria podría quedarse con tres de esas bancas. Está encabezada por Andrés Laumann. En las listas de LLA, se nota la mano de Karina.