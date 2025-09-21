Nene Vera, el enemigo ideal de las Fuerzas del Cielo

Casi a diario, la militancia digital de La Libertad Avanza apunta contra Ramón “Nene” Vera. Al diputado de LLA con pasado peronista le cargan la responsabilidad de la derrota electoral del 7 de septiembre. Pero él no se inmuta y cree que detrás de los ataques está su compañero de bloque, Agustín Romo.

Las críticas contra Vera de parte de la tropa digital libertaria no son nuevas. Aparecieron a lo largo del año y estuvieron basadas en el rechazo del dirigente a incorporar cuadros de Las Fuerzas del Cielo, la organización que se mueve detrás del asesor Santiago Caputo, a los esquemas de campaña. Y fundamentalmente, a las listas que compitieron en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.

No solo Vera fue señalado: también su hija, Andrea, quien coordinó la primera sección electoral bonaerense. A ambos se los acusó de “limpiar” de los grupos de WhatsApp de los municipios a aquellos simpatizantes de la agrupación juvenil. Muchos afectados denunciaron la situación en X e Instagram. Ellos niegan todo.

A partir de la paliza electoral, los cuestionamientos hacia Vera escalaron, con el Gordo Dan liderando los ataques, y el currículum del dirigente, que fue parte del Frente de Todos, compitiendo por la candidatura a intendente de Moreno, circuló con fuerza. La situación no afectó al Nene, al contrario: por estos días sigue con su actividad legislativa, cumple con tareas de asesoramiento financiero y dice ante los suyos que está muy tranquilo con todo lo que hizo, sobre todo ayudando a su hija.

No va a salir a responder a todo lo que se dice. Principalmente, porque piensa que es darles entidad a críticas que carecen de sentido y que solo buscan “un chivo expiatorio”. Hace saber a quien quiera escucharlo que no vive de la política ni tiene aspiraciones electorales de ningún tipo. Considera, además, que los dardos provienen de Agustín Romo, uno de los máximos exponentes de la agrupación joven y un habitué de la Casa Rosada.

Según fuentes provinciales de LLA, el diputado bonaerense quiso ser parte de la coordinación de la primera sección electoral, y Sebastián Pareja, titular del partido bonaerense, ni lo consideró y seleccionó a Andrea Vera, la candidata a diputada nacional número 16 de la fuerza violeta por el distrito. En represalia, Romo y su tropa salieron a combatirlos y por el momento no piensan frenar.

Con la guerra en primer plano, las preguntas sobre cómo llegó el Nene a abrazar las ideas de la libertad fueron constantes y no tienen una sola respuesta. Quienes conocen al experonista señalan que Eugenio Casielles, fundador del espacio libertario, fue el encargado de abrirle las puertas de la fuerza en 2021 y presentarle a Pareja y a Karina Milei, con quien Vera mantiene conversaciones habituales. Con el jefe de Estado, también.

Otras versiones recuerdan que Vera quiso entrar por Casielles. Sin embargo, el exlegislador negó el encuentro porque “supo que era un peligro”. Finalmente, la conexión con el partido de Javier Milei se la ofrecieron dirigentes del PJ de aceitado vínculo con el armador, Sebastián Pareja.