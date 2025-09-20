El presidente Javier Milei se desmarcó de los polémicos dichos del tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, contra el senador Luis Juez y su hija con discapacidad. “No me tengo que hacer cargo de lo que dicen mis seguidores”, afirmó en una entrevista, buscando cerrar la controversia que sacudió al oficialismo en plena campaña.

En una entrevista exclusiva con La Voz en Vivo, Milei fue contundente al despegarse del tema: “¿Cree que me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores? Es ridículo”. Y agregó: “Soy liberal, acúsenme por las cosas que yo dije. Si quiere saber qué opina uno de mis seguidores, se lo pregunta a él”.

La polémica se originó la semana pasada, cuando Parisini cuestionó a Juez tras su voto a favor de la ley de emergencia en discapacidad en el Senado. El mensaje, ampliamente repudiado, tensó la relación con uno de los principales aliados del Gobierno en Córdoba y generó un gran costo político para La Libertad Avanza.

Consultado sobre el episodio, Milei evitó condenar explícitamente los dichos del tuitero, aunque relativizó su figura: “Con Juez tengo una gran relación, él sabe de mi compromiso con la discapacidad".

La declaración del mandatario durante su paso por la Bolsa de Comercio de Córdoba, busca cerrar un capítulo que generó un enorme costo político para La Libertad Avanza en la previa de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, según informó Noticias Argentinas.