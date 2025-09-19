Agrelo denunció discrecionalidad oficial y y advirtió sobre maniobras hacia una asamblea legislativa

El referente de Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, analizó la última sesión de la Legislatura y el clima de campaña. Sostuvo que las bajas impositivas “son bienvenidas” solo si forman parte de un plan de desarrollo más amplio y duradero. Observó que el uso del crédito fiscal de Ingresos Brutos para inversiones industriales, primarias o turísticas derivó en un esquema “muy discrecional”, con margen para que funcionarios definan “quién y cuánto”, algo que —advirtió— “se presta a la corrupción”.

En diálogo con Punto y Aparte (90.7), planteó que sin un rumbo consensuado con actores del norte y oeste provincial, los intentos “seguirán funcionando más o menos”, como —dijo— ocurrió con el “plan del norte”, que pasó “sin pena ni gloria”.

Fragmentación y listas “de ocasión”

En lo político, describió una estrategia de atomización: con el peronismo dividido en cuatro listas, el oficialismo —según Agrelo— habría promovido boletas “armadas para la ocasión” con el fin de dispersar votos. Evitó dar nombres y sostuvo que “el curso de los días” mostrará cuáles son, pero aseguró que “se han ocupado activamente de eso”. También acusó al Centro Cívico de intentar quebrar al radicalismo utilizando intendentes que, luego, habrían sido descartados en el cierre de listas.

En ese marco, ironizó con una cita literaria: “Poderoso caballero es don dinero”, recordó a Francisco de Quevedo, para graficar cómo, a su juicio, se doblan voluntades en los municipios aprovechando las necesidades locales. Calificó el procedimiento como “un escándalo”.

Agenda: narcotráfico, discapacidad y jubilados

El dirigente remarcó que Encuentro Vecinal impulsa una agenda “con los más débiles en el centro”. Cuestionó la capacidad operativa contra el narcotráfico —“en Córdoba hay un dron y cuatro escáneres”— y aseguró que el presupuesto anual de capacitación de la FPA sería de $679.000 “para toda la fuerza”. También enfatizó la magnitud del tema discapacidad (más de 300.000 cordobeses involucrados, según su cálculo) y criticó los recortes a jubilados. Ratificó su postura contra el aborto y afirmó: “9.000 chicos por año en hospitales públicos mueren por aborto en Córdoba”.

De cara a las elecciones, señaló que buscarán consolidar entre 60 y 80 mil votos para condicionar la agenda de cualquier futuro gobierno provincial: no se proyectan para “ganar en soledad”, pero sí para “hacerse oír” en una conversación más amplia.

Rumores nacionales y “asamblea legislativa”

Sobre el tramo final del escenario nacional, dijo que existen sectores que estarían “pensando en una asamblea legislativa”. Aclaró que acompañarán al Presidente en medidas con las que acuerden (por ejemplo, bajar impuestos o derogar la ley del aborto) y se opondrán a iniciativas que, a su criterio, afecten a los más vulnerables.

“Nosotros al presidente lo vamos a ayudar a terminar correctamente su mandato. Pero que hay gente que está pensando en una asamblea legislativa, no tengo ninguna duda”, aseguró Agrelo, al remarcar que conoce de primera mano esos movimientos políticos.