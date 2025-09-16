Juan Manuel Valdés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña, cuestionó los anuncios del presidente Javier Milei vinculados al Presupuesto 2026 y también criticó al gobierno luego de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El legislador porteño manifestó su preocupación por el deterioro que sufren las personas que dependen de prestaciones, tratamientos o pensiones y, con respecto a los aumentos presupuestarios en discapacidad para 2026, señaló: "Quisiera saber por qué no lo reglamenta ya. Lo que fijen para la discapacidad va a estar por debajo de la inflación, que no nos tome por tontos".

Con tono electoral, Milei dijo que su Presupuesto 2026 tendrá aumentos en salud, jubilaciones, discapacidad y educación

"Lo que no quieren es financiar el sistema donde las personas con discapacidad son las víctimas y el eslabón más chico de la cadena", reprochó Valdés durante una entrevista en Infobae con Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

"Este gobierno pisó el costo de la hora profesional y, por ejemplo, una escuela que tiene que dar tres comidas al día, puede solamente facturar tres mil pesos por día por chico. ¿Quién puede darle de comer a su chico por esa suma? Esos valores los fija el Estado nacional", ejemplificó en una crítica a los anuncios económicos.

El también presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña sostuvo que "las personas con discapacidad no tienen cómo autoabastecerse en materia de tratamientos" e insistió con que "la gente está con hambre y eso genera un voto castigo".

"De ahí a que las partidas empiecen a aparecer y que se convoque al directorio para establecer los nomencladores para todas las terapias y valores, no pasa. La tiene que promulgar porque sino es un delito si no lo hace", sentenció luego sobre la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con respecto a la cuestionada compatibilidad entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensión y discapacidad, agregó: "No debería ser incompatible, no están mal. ¿Quién se hace millonario? Hay plata para pagarlas, el universo que se abarca es de 1.100.000 personas. Son sectores vulnerables, no corresponde cortarles los beneficios in señalarlos como delincuentes".

"Lo que discutimos son fondos que el gobierno tiene y puede reasignar si hubiese voluntad", aseveró Valdés, quien indicó que "la emergencia tiene un valor de 0,025% del PIB".

Semana clave en el Congreso: tensión por la ley de emergencia en discapacidad y la reactivación de comisiones

"El sistema nacional de prestadores permite a la mayoría acceder a tratamientos y terapias que de otra manera serían impagables. Por eso es vital el nomenclador, para que la prestación sea igual para todos", amplió, reconociendo que, a pesar de los inconvenientes, el país dispone de un sistema de seguridad social que garantiza mejores condiciones que otros países.

El legislador, de todos modos, insistió en que la cuestión "nunca está resuelta" y señaló: "Creo que hubo conflictos. pero no creo que esto haya llegado al centro de la agenda política porque la política se subió, sino por la torpeza y la crueldad presidencial".

"Estamos hablando de casi cinco millones de familias, porque hay que contabilizar a las familias, que son quienes se ponen al hombro los tratamientos y todo lo que implica acompañar a las personas con discapacidad. La comunidad con discapacidad es el eslabón más débil de la cadena. Necesitamos que el Estado cumpla de verdad", concluyó.

