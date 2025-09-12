Arroyo sobre la ley de emergencia en discapacidad: "Es absurdo, no hay manera de judicializar"

El diputado nacional Daniel Arroyo aseguró este viernes que para el Gobierno “no es opcional” el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, y que la tiene que “poner en marcha” desde la próxima semana.

“El lunes el Senado lo envió al Poder Ejecutivo y ya es ley. Una ley no es un consejo, es una obligación. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene la obligación de poner en marcha la ley, no es opcional la ley”, insistió autor de la iniciativa.

La ley había sido votada por ambas cámaras, pero ante el veto del presidente Javier Milei, el Congreso debió insistir con su aprobación para restituir su vigencia.

"Es absurdo"

“El Gobierno dijo primero que lo iba a judicializar. Me parece que esta yendo para atrás con eso. Es absurdo, no hay manera de judicializar. Es una ley que cumplió todos los procedimientos”, agregó en declaraciones a Radio Splendid AM 990.

“De hecho, un padre fue a la Justicia por sus dos hijos, y la Justicia determinó que era inconstitucional el veto”, ejemplificó.

"Es un lío bárbaro"

“Es un lío bárbaro, porque dieron de baja 200 mil pensiones de las cuales 90 mil fue por un tema de domicilio, de personas que nunca recibieron la carta documento, que nunca se enteraron que tenían que presentarse”, criticó el legislador de Unión por la Patria.

“La ley no da lugar a la creatividad. Si el Gobierno actúa con racionalidad, la semana que viene la tiene que poner en marcha”, finalizó Arroyo.