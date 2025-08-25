Semana clave en el Congreso: tensión por la ley de emergencia en discapacidad y la reactivación de comisiones

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei detalló los puntos centrales que marcarán la agenda legislativa de la semana en el Congreso Nacional, con foco en el Senado, la Cámara de Diputados y varias comisiones.

Votación en el Senado y movilización por discapacidad

"Aún no está oficializado, pero es posible que haya presión en el Senado", advirtió la entrevistada, al referirse al posible tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad. El proyecto, que ya fue aprobado por Diputados, enfrenta ahora su instancia final: el debate en la Cámara Alta.

"Si se trata, sería el último paso que le queda", explicó, y remarcó que de no ser aprobado por el Senado, la iniciativa podría caer. La periodista también anticipó un clima de movilización: "Seguramente va a haber una brujilla en las puertas del Congreso", en referencia a la posible protesta de organizaciones vinculadas a la temática.

Esta ley, considerada urgente por diversos sectores sociales, busca declarar la emergencia en discapacidad a nivel nacional y garantizar la cobertura de prestaciones y derechos básicos. Su tratamiento esta semana podría ser determinante.

Comisión de Investigación, Salud y nuevo informe de gestión

Otro punto fuerte de la semana será la puesta en marcha de la Comisión de Investigación, que hasta ahora no había logrado conformarse. "Se reactiva la Comisión que no pudo funcionar hasta el momento", explicó Mei, quien adelantó que este jueves se definirá su presidencia y autoridades.

"Va a tener tiempo para trabajar hasta el 10 de noviembre y luego deberá presentar informes a su ciudad", agregó, en referencia al plazo que tiene esta comisión para avanzar en sus investigaciones.

En paralelo, la Comisión de Salud también cobra protagonismo. "Ha citado a Antonio Lugorro y a Alejandro Vilsack, que intervendrán la obra social de Andes", señaló Mei. La citación apunta a esclarecer la situación de esa obra social, actualmente intervenida, y establecer responsabilidades.

Por último, la periodista confirmó que “el miércoles se realizará el tercer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados”, en línea con lo establecido el pasado 10 de octubre. Ese informe podría incluir definiciones sobre el estado económico, social y legislativo del país, en un contexto marcado por la tensión política y las reformas pendientes.

