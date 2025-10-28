Juan Domingo Viola: "Para nada esto es plebiscitar el gobierno municipal, el gobierno provincial"

El secretario de Participación Ciudadana y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, Juan Domingo Viola, consideró que en las elecciones legislativas no se plebiscitó ni la gestión municipal ni la gestión provincial, y que "el cordobés sabe votar" .



Elecciones 2025

“Creo que el fenómeno de lo que pasó no es un cuestión exclusiva de Córdoba, es un tema que pasó en toda la Argentina. Creo que tiene que ver con un comportamiento también poblacional electoral, de posicionamiento de todo un sector de la población argentina que todavía conserva una esperanza en que el presidente puede encaminar el barco y llevarnos a buen rumbo”, analizó el funcionario municipal.

“Han ganado bien las elecciones, han ganado en lugares incluso donde no se esperaba que iban a ganar como provincia de Buenos Aires, como algunas provincias de la Argentina donde a lo mejor el voto del del peronismo es más fuerte, más contundente”, agregó en declaraciones a SRT Media.

“El cordobés sabe votar”

“En Córdoba particularmente si uno ve la elección de medio término anterior y ve esta, es muy parecido con una salvedad. Nosotros como Provincias Unidas esta vez enfrentamos una sola fuerza”, aseguró Viola.

Y luego interpretó: “Este proceso también determina no digo una desaparición pero sí una caída muy fuerte de lo que es el radicalismo, lo que es el Pro, lo que es el Frente Cívico incluso. No digo ya la extinción pero sí claramente lo que expresaron electoralmente en elecciones anteriores se concentró en la Libertad Avanza”.

“Para nosotros las elecciones de medio término siempre son complejas, siempre son difíciles, siempre la gente la decodifica en lo que es que es una clave nacional”, evaluó.

Además señaló que para Provincias Unidas Córdoba “fue un crecimiento” porque “pusimos en juego dos diputados y tenemos a partir del 10 de diciembre tres”.

“Para nada consideramos que esto es plebiscitar el gobierno municipal, el gobierno provincial. El cordobés sabe votar. Sabe que cuando vota el gobernador es una cosa, cuando vota intendente otra”.

Críticas

Viola sostuvo que “el triunfo de Milei no significa que los jubilados no la estén pasando mal, que los discapacitados no sean una prioridad y sean perjudicados por este gobierno nacional, no significa que los niños que se tienen que atender en el Garrahan el día de mañana se puedan atender”.

“Se va a profundizar el tratar que le cierren los números con la gente de afuera”, remarcó.

