Sadir: “Hay una idea de trabajar acompañando al Gobierno”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que "hay una idea de trabajar acompañando al Gobierno" tras el encuentro que mantuvieron los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei.

Sadir calificó como "muy buena" la reunión en Casa Rosada, aunque aclaró que "hay que ver la letra chica de las leyes".

Gustavo Valdés planteó a Milei la compensación de cajas jubilatorias y el reclamo por obras públicas nacionales

Reunión con Milei

"La reunión con el presidente fue muy buena. Milei pudo plantearnos las necesidades que tiene y la idea de los proyectos que tiene para enviar al Congreso, además de un intercambio muy interesante entre gobernadores y él y sus ministros", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Los gobernadores planteamos cuestiones, muchas de las cuales se las conoce, como la obra pública, la infraestructura, autorizaciones a la obras que han quedado sin finalizar. Muchas provincias plantean el tema de las cajas previsionales, el tema del ordenamiento de los avales para créditos, del tema del biocombustible, la preocupación por el cierre de las pymes", precisó.

"Al Presidente lo vi muy receptivo y planteando su punto de vista sobre estos acuerdos. Argentina necesita un entendimiento del Gobierno con las provincias", sostuvo el gobernador de Jujuy.

"Para los que tanto buscamos que inviertan en Argentina, lo mejor es que vean que hay una buena relación entre Nación y provincias, que además está la intención de avanzar en temas para que el país se desarrolle", remarcó Sadir.

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón: "Le deseo todo lo mejor a CFK"

Reforma laboral

"El presidente planteó que si uno va con una gran reforma por cambiar todo, probablemente sea difícil, pero si se van tomando algunos aspectos se puede ir incorporando. Argentina es grande y hay diferencias entre regiones que pueden permitir una suerte de flexibilidad para trabajar los convenios más regionalmente", expresó al referirse a la reforma laboral.

Además consideró que una buena "alternativa" puede ser "que los cambios que se planteen sean para adelante y no respecto de los que están formalizados".