Milei aseguró que hay “consenso absoluto” para la reforma laboral y calificó su derrota de septiembre como “una bendición”

El presidente Javier Milei afirmó que existe un “consenso absoluto” entre los mandatarios provinciales para avanzar con la reforma laboral y consideró que la derrota electoral del 7 de septiembre fue “una bendición”. Lo dijo tras reunirse con 20 gobernadores, encuentro que calificó como “extremadamente positivo” por el apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

En declaraciones a A24, el mandatario sostuvo que “Argentina tiene un régimen laboral anacrónico” y remarcó que el nuevo esquema permitirá formalizar a trabajadores informales sin afectar los derechos adquiridos. “Los jóvenes podrán incorporarse al empleo sin quedar fuera del sistema”, afirmó.

Milei también aseguró que la derrota de septiembre lo llevó a “repensar muchas cosas” y valoró el aprendizaje político y económico de los últimos meses. “Soy un bilardista a ultranza, tengo que cumplir con mis promesas de campaña”, dijo.

Noticia en desarrollo....