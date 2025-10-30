Kicillof se reunirá con sus intendentes para discutir una posible ruptura con el kirchnerismo mientras el massismo guarda distancia

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos aires, tendrá un encuentro el próximo viernes 31 de octubre con los intendentes que forman parte de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en medio de una fuerte tensión interna y el pedido de un sector de los jefes comunales para que rompa con el kirchnerismo tras la derrota electoral del justicialismo el pasado domingo 26 de octubre. Frente a ese conflicto de sus dos aliados, el Frente Renovador de Sergio Massa prefirió tomar distancia.

Máximo Kirchner

La reunión se realizará a las 15 horas en La Plata y participarán de ella los alcaldes que apoyaron a Kicillof en su enfrentamiento con La Cámpora por el desdoblamiento de los comicios. Fuentes de la Gobernación bonaerense dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro está organizado como una “reunión de trabajo” e intentará relajar las tensiones internas dentro del oficialismo provincial luego de las elecciones legislativas donde se impuso La Libertad Avanza.

El resultado adverso en los últimos comicios hizo que algunos intendentes que apoyan al gobernador quieran “romper el estilo gurka” y alejarse del kirchnerismo duro, molestos por la falta de reconocimiento político que recibieron y la poca participación que tuvieron al armar la lista de candidatos. “Les tendrían que haber dado dos lugares expectantes para que arrastren y movilicen”, explicaron fuentes partidarias, que consideraron una falla no haberle dado más valor a los intendentes en las nóminas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mayra Mendoza reavivó el pase de factura a Kicillof por el desdoblamiento: “Con una sola elección era posible”

Desde el entorno de Kicillof, sin embargo, aseguran que el mandatario prefiere evitar el conflicto y enfocarse en la gestión: “Se viene profundizando la demanda de asistencia y creemos que eso no se va a detener. Así que vamos a buscar alternativas entre todos para dar respuesta en la medida que podamos”.

Una fuente de La Cámpora que habló con NA negó que haya un conflicto con los intendentes bonaerenses: “Habrá reproches de todos para todos, pero no vemos sentido a una ruptura. Es parte de una discusión interna, con críticas y autocríticas”. Por su parte, cerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, remarcaron que ellos son “independientes de esa interna”.

La reunión de mañana será una tentativa, por parte de Kicillof, de mantener la unidad y el diálogo, aunque algunos referentes justicialistas afirman que “el enemigo está adentro”. La crisis que vive el peronismo se refleja en la confesión de fuentes partidarias a Noticias Argentinas: “Hoy ofrecemos nostalgia y pelea interna. Tenemos que ver qué decirle a la gente, pero sin perder el perfil opositor”.

La sede del peronismo bonaerense amaneció con carteles contra Máximo Kirchner: “El PJ no es tu monarquía”

Un detalle fundamental es que el peronismo bonaerense, que preside Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, en diciembre prorrogará sus autoridades por la dificultad para consensuar un recambio de figuras.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, los tres líderes del espacio Fuerza Patria

Las declaraciones de Axel Kicillof tras las elecciones del 26 de octubre

El gobernador habló el 27 de octubre en C5N y anticipó que, tras el triunfo de La Libertad Avanza en los últimos comicios todo “va a empeorar porque el Gobierno se envalentona y ahora trae unas reformas que son nefastas”.

Y agregó que, frente a ese escenario, “no se puede bajar los brazos, no se puede ir para atrás. Hay muchísima dirigencia, intendentes, gobernadores, movimientos sociales, sectores que ya han comprendido que esto es malo, es dañino y que hace falta una alternativa política. Hay mucha gente entusiasmada con articular, con pensar, con tener respuesta”.

Consultado sobre su posible candidatura presidencial en 2027, dijo: “Nosotros tenemos que reconstruir la fuerza política y después buscar el mejor candidato”.

HM/DCQ