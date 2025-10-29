Cuando se pierde una elección siempre se buscan culpables. Esto sucede en todos los partidos, en mayor o menor medida. Sin embargo, en el caso del Partido Justicialista, suele darse con mayor virulencia. Este martes, esa dinámica se hizo visible en la sede del Partido Justicialista bonaerense, donde aparecieron carteles negros con letras blancas que decían: “Máximo: el PJ no es tu juguete”, “Basta de herederos y bendecidos” y “El Partido Justicialista no es tu monarquía”.

Los afiches condensan en pocas palabras el malestar que recorrió al partido tras la derrota frente a La Libertad Avanza y apuntan directamente al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, cuya figura se volvió centro de debate y reclamos internos.

Los carteles, distribuidos frente a la sede del PJ, insisten en que "devuelvan el PJ de PBA a los peronistas". La cuestión no es menor: el PJ bonaerense debe renovar sus autoridades a fines de este año, un trámite que se acerca con la tensión de quienes vigilan cada movimiento de la conducción actual.

El diputado nacional concluirá su mandato al frente del partido en diciembre. No obstante, la conducción podría extenderse, y de darse una interna, ésta se desarrollaría durante los primeros meses de 2026, acompañada por la deliberación del consejo partidario. Las conversaciones internas ya muestran un preacuerdo tácito para que los tiempos se demoren un poco, y se ajusten a lo que dicta la carta orgánica: para convocar a elecciones internas, la convocatoria debe realizarse con 60 días de antelación y publicarse en un medio provincial 55 días antes de la fecha fijada.

En agosto pasado, Máximo Kirchner había asegurado que las elecciones internas se llevarían a cabo en diciembre. En aquel momento, una fuente cercana al legislador había afirmado: “Los que viven hablando de la conducción de Máximo y demás, ahora van a tener la oportunidad de dar la disputa interna, veremos si están”. Hoy, sin embargo, desde su entorno indican que los plazos para un recambio en este mismo año ya no resultan suficientes, lo que modifica aquel cronograma que parecía cerrado.

Mientras tanto, el resultado adverso de este domingo volvió a encender las críticas dentro del kirchnerismo hacia la estrategia electoral del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La disputa se centra, en particular, en el desdoblamiento electoral: una maniobra que aseguró la victoria provincial pero que no logró replicarse en los comicios de diputados nacionales, apenas cincuenta días después.

El propio gobernador defendió su decisión este lunes posterior a los comicios: “Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de votos nuestros”. Una frase medida, que intenta conjurar la polémica, pero que no detuvo los cuestionamientos internos.

Una de las críticas más directas provino de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, quien apenas terminados los comicios publicó en X: “El conurbano va a salvar a La Patria y @CFKArgentina tenía razón (no importa cuando leas esto)”. Una señal clara de cómo el debate interno cruza la provincia, de municipio en municipio, sin que la conducción central logre contenerlo.

Si bien Kicillof no tiene intención de disputar la presidencia del PJ bonaerense, algunos dirigentes cercanos ya circulan en esa conversación. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, es uno de ellos. La semana pasada, aseguró: “En términos particulares, en lo que se refiere a mi persona, soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que sea”.

Y agregó: “Hoy soy consejero, el día de mañana dirán los y las compañeras, dirán cuál sea mi lugar”. Una manera elegante de dejar entrever que su disposición a disputar la conducción no es sólo retórica.

En el kirchnerismo, sin embargo, relativizan la figura de Larroque. “Estaba afiliado al comunismo y se metió al PJ por la ventana a los 42 años para asumir de consejero. Lo tuvimos que meter por izquierda”, afirman desde el entorno de Máximo Kirchner. Hoy, Larroque ocupa un lugar como consejero por la Octava sección electoral, es decir, por la ciudad de La Plata.

“El peronismo está en una fase de transición que debe acelerar, que debe profundizar los debates, las discusiones”, declaró Larroque este martes a La Red. Y dijo, además, que “venimos de una derrota en el 2023, que obviamente fue porque no se hicieron las cosas bien y creo que tenemos que mostrarle a la sociedad que tenemos la capacidad de cambiar, de corregir”. La autocrítica, entre líneas, aparece más como un reclamo a los Kirchner que al PJ en general.

Otros nombres comienzan a circular en los pasillos de la política provincial. La vicegobernadora, Verónica Magario, es uno de ellos. Actualmente presidenta del Senado bonaerense, Magario ocupa también la vicepresidencia primera del PJ liderado por Máximo Kirchner. Un grupo de intendentes cercanos a Kicillof busca proponerla o impulsar una eventual interna a su favor.

El 17 de octubre, durante un acto por el Día de la Lealtad peronista en la Quinta de San Vicente, Magario habló frente a intendentes y dirigentes, y sostuvo: “Me hubiera gustado que me presentaran, aquí y en este lugar a ochenta años de esta gesta de lealtad peronista, como vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ese es el mayor de los honores que hoy tengo y quiero reivindicar”. Evidentemente, la vicegobernadora no descarta disputar la conducción del PJ PBA.

Pero no todos los intendentes comparten ese objetivo. Existe un grupo que busca imponer un candidato propio: el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Lo acompañan jefes comunales como Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Semanas atrás, estos intendentes notificaron a Kicillof sus intenciones y, a priori, aseguraron respaldo para los próximos movimientos.

El gobernador invitó a integrarse formalmente a su Movimiento Derecho al Futuro. La respuesta de los intendentes fue clara: prefieren mantener su “autonomía”.

Otro caso que refleja la tensión interna es el de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Alejado formalmente del PJ, se presentó como candidato a diputado nacional por Unión Federal. No alcanzó el piso para acceder a una banca, aunque sus 78.125 votos superaron la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, lo que se traduce en un capital político tangible para futuras negociaciones.

“Si Gray hubiera estado adentro de la lista nacional, como pasó en septiembre, ganábamos”, aseguran en La Plata, lo que se lee como un cuestionamiento implícito a la estrategia de armado de listas a diputados nacionales y, de paso, a Cristina y Máximo Kirchner.

Desde el cristinismo, por su parte, no reconocen un golpe interno y mantendrán la línea de que Máximo Kirchner debe continuar al frente del PJ bonaerense, al menos hasta la renovación formal de autoridades. Un juego de equilibrios, tensiones y miradas cruzadas que apenas comienza y promete no dar tregua en los próximos meses.

