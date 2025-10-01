Fernando Gray: “No podemos ir de una banquina a la otra, la alternativa peronista de Milei no puede ser Grabois”

Fernando Gray advirtió que el peronismo no puede transformarse en “una lista hecha por La Cámpora con Grabois”, y planteó que la voz del partido no puede estar en manos de quienes representan los extremos. “No podemos irnos de un extremo, de una banquina hacia la otra. Tiene que haber una alternancia, tiene que haber una opción que nos permita sentarnos a hablar”, sostuvo el intendente de Esteban Echeverría, que competirá como candidato a diputado nacional por Unión Federal. "Yo fui con el peronismo 23 años seguidos. Ahora, en esta elección dije que no", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Fernando Gray es abogado y un político que se desempeña como intendente de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, y es candidato a diputado nacional por las próximas elecciones del 26 de octubre por Unión Federal.

Me decías recién en el corte tu temor a la radicalización del peronismo. O sea, con esta idea del péndulo, me viene la idea de la física de Galileo. En la medida que uno lo extrema en un sentido, construye la fuerza para ir en el otro extremo. Y por eso vos presentaste una lista por separado dentro del peronismo. Vale compartir con la audiencia que el señor además presidió el peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿temés que la conclusión de Milei sea un peronismo de izquierda?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este gobierno está en un extremo que yo no comparto. Respeto a quienes lo votaron, lo votan o lo apoyan porque está dentro de las reglas democráticas, pero la verdad que yo no comparto el fondo. Pero también, la verdad, me hace muchísimo ruido y no me gustan las formas. Las formas me parecen realmente fuera de lugar y por momentos muy desagradables. Cuando se agrede a sectores importantes de nuestra población, cuando se burlan de personas con discapacidad, cuando pasan esas cosas que son realmente lamentables viniendo a cualquier persona, y si hablamos de un presidente de la Nación, ni siquiera admite mucho comentario, con lo cual, eso es un extremo.

Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una elección, y el representante de ese extremo es Espert, que ahora está desaparecido porque no sabemos dónde está, está perdido, sale de escena con un gobierno que está aturdido. Empezó a recibir impactos, no estaba acostumbrado y quedó sin reacción. Entonces, frente a eso, el candidato, cuya propuesta era “bala”, como si fuese a solucionar el mundo con la bala, esa propuesta y ese gran eslogan se cayó. Y, ¿qué es lo que sucede en la oposición? Quien debería ser el espacio de la oposición, que es el peronismo, se empieza a radicalizar.

Entonces aparece una lista que es la lista opositora encabezada por Taiana, pero Taiana es el mascarón de proa de lo que viene abajo, que es el premio. El premio, ¿cuál es? Viene Grabois abajo y viene La Cámpora. Entonces, una lista hecha por La Cámpora con Grabois, que es un extremo, es la radicalización del peronismo de un espacio que yo no me siento representado, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo, y lo hemos hablado, a participar de un espacio, de un frente o lo que sea, pero no que sea la voz del peronismo.

Fernando Gray pidió que el Congreso del PJ del 20 de mayo sea presencial: "No hay que tenerle miedo al debate"

La voz del peronismo no puede ser Grabois. La voz del peronismo no puede ser La Cámpora. Y la alternativa a este gobierno tampoco. Por eso nosotros armamos una lista, un espacio que se llama Unión Federal, que es un peronismo que queremos tener diálogo con todos los sectores, tender puentes, algo razonable, un país razonable. No podemos irnos de un extremo, de una banquina hacia la otra. Tiene que haber una alternancia, tiene que haber una opción que nos permita sentarnos a hablar. Y creemos que, cuando termine el ciclo de este gobierno, como pasarán todos los gobiernos, cuando termine legítimamente su mandato y cumpla el 10 de diciembre como corresponde, la verdad es que tiene que haber una oposición seria, responsable, con equipos técnicos, que ejecute una verdadera alternancia sin irse al otro extremo.

De alguna manera, tácitamente, planteás dos significantes de los extremos: uno Milei, y el otro Grabois. Y nosotros casualmente los habíamos colocado como significantes opuestos hace casi tres años, cuando hicimos un debate entre ellos dos, planteando por un lado lo que era la escuela austríaca y por otro lado lo que era la escuela vaticana. Y resulta interesante plantear que los extremos enriquecen el debate, porque los extremos nos ayudan a enriquecer el debate. Ahora, una cosa es que los extremos contribuyan al debate, a la construcción de subjetividad, y otra cosa es que gobiernen. Allí la situación es diferente, pero sí que son útiles en cada uno de los sectores. Entonces, mi pregunta es, ¿en un partido en el que estuviera Grabois, pero no fuera Grabois el candidato a presidente, vos no tendrías problemas de estar? ¿Marcás una diferencia entre, algún grado de honestidad intelectual en Grabois y en La Cámpora?

El peronismo siempre fue frentista. Tuvimos infinidad de partidos y conformamos infinidad de frentes. Ahora, todo en armonía y en su lógica y sensata representación. Que esté La Cámpora, que esté Grabois, que haya distintas expresiones, es lógico y razonable en un frente. Ahora, ¿quién es la voz cantante y quién conduce ese frente? Es una cosa totalmente distinta. Si vos decís, “Mirá, La Cámpora está en el peronismo, tiene todo el derecho del mundo a afiliarse al Partido Justicialista, militar, lo que quieran, vayan a una interna, gánenla y conduzcan el partido”. Ahora, de prepo, querer conducir además el Partido Justicialista, imponer sus personajes en un gobierno como lo han hecho en la Nación y como lo hacen en la provincia de Buenos Aires, te imponen nombres, te imponen gente y te imponen metodologías que no tienen nada que ver con el sentimiento del peronismo y de gran parte de la sociedad.

¿Le asignás alguna responsabilidad de que esa situación cambie el 27, es decir, que Kicillof diga, “Hasta aquí llegué”, y haya un Kicillof que empiece a pensar en ser cogobernador y que trate de sacarse encima a La Cámpora y al kirchnerismo?

Yo creo que, a partir del 27 de octubre, debería comenzar una nueva etapa en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Espero que así sea y espero que el gobernador tome el liderazgo de eso. Al día de hoy, lo veo muy enredado en esta pelea y en esta situación que, en concreto, vamos a tener elecciones en veinte y pico de días, como te decía, va a estar la lista de Espert, la lista de Fuerza Patria con Grabois y La Cámpora, y el gobernador no tiene representantes genuinos. Ahí dice que puso, pero la verdad que no tiene representantes. Por eso nosotros nos planteamos como una alternativa, no solo para el peronismo, sino para el resto de la sociedad. La verdad que anhelo que venga una nueva etapa. Eso va a depender del gobernador de la provincia de Buenos Aires por un lado y del peronismo también, porque tenemos una responsabilidad importante. El peronismo es el principal partido de la oposición, de cómo nos reconfiguramos.

Fernando Gray advirtió que “el peronismo está al borde de la fractura” en el Congreso del PJ

Cuando hablás con tus colegas intendentes del PJ, ¿qué te dicen?

Están indignados, es la primera vez que el peronismo bonaerense no está representado en una lista donde va el peronismo. Es insólito esto. A ver, no hay ningún intendente en la lista de Fuerza Patria, no hay ningún representante de un municipio, con lo cual la voz tuya se da a través de un representante, no solo mío, puede ser de otro distrito, pero lleva las inquietudes de todos. No va a tener voz en el Congreso de la Nación. La Matanza, que presidió dos veces el Congreso de la Nación, no va a tener legisladores. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Los vecinos de La Matanza no van a tener voz en el Congreso de la Nación, un Congreso donde se debería discutir la deuda de los argentinos; se tendría que discutir el tema de las jubilaciones; se tiene que discutir el tema de la discapacidad; se tiene que discutir el financiamiento educativo y de la salud. O sea, temas que son totalmente sensibles a la población y a nuestros municipios, y no tenemos representantes.

Entonces, ¿cómo vamos a apoyar nosotros una lista donde no estamos representados y quienes están representados no tienen nada que ver con lo que pensamos ni con nuestra voz? Por eso, bueno, armamos una lista aparte. A ver, yo tengo una línea de conducta. Hace más de 23 años que voy en el mismo espacio, en el peronismo. Aunque no esté de acuerdo, esté en disonancia con muchas de las cosas, siempre fui. Ahora, esto es un punto de inflexión, porque es un límite: porque si vamos a poner a La Cámpora, y a Grabois que es la voz del peronismo bonaerense. Bueno, la verdad que no, hasta acá llegamos.

¿Qué hiciste vos en Esteban Echeverría el 7 de septiembre?

Lo que hicimos fue organicidad. Siempre he sido orgánico, siempre, siempre he hecho el máximo esfuerzo por hacer las listas, por ir al peronismo. Hasta el 7 de septiembre convocamos todas las organizaciones sociales del distrito, tres organizaciones sociales, hicimos una lista juntos, tratamos de ir todos juntos, pero ya llega el punto donde vamos a esta elección donde no voy a tener voz, no voy a tener representación, no solo yo, sino también me siento representado. Yo fui con el peronismo 23 años seguidos. Ahora, en esta elección dije: “No".

O sea, las listas del 7 de septiembre, ahí sí Kicillof tenía injerencia..

No solo Kicillof, sino los municipios. Los municipios, porque tengo que decirlo, los municipios tuvieron representación en las listas seccionales. Ahora, en este caso, donde no hay representación, ¿cómo vamos a apoyar una lista que no tiene representación?

Fernando Gray gestionó en Washington financiamiento del BID para obras en ciudades latinoamericanas

¿Y qué van a hacer los intendentes que formalmente siguen dentro de Fuerza Patria? ¿Qué creés que van a hacer?

Gran parte de los intendentes están muy enojados. Están muy enojados. Yo hablo con los más importantes, algunos me están ayudando, me están dando ánimo, fuerza, soporte en todo esto, que es importante. Ayudarán, supongo, en la fiscalización y en todo lo que significa la logística en la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que yo les planteo es el desafío: discutir lo que viene. Ahora, primero, en esta elección necesitamos tener una voz. Por eso voy como candidato por Unión Federal, que es una lista peronista, pero no es una lista encerrada en el peronismo, sino también para decirle al resto de la sociedad: tenemos que construir algo lógico, razonable. A ver, estamos con Milei, nos vamos para un lado, ahora nos vamos a la otra banquina del otro lado, y que este va a privatizar todo y dentro de dos años vamos a estatizar todo de nuevo.

Tenemos que realmente poner al país en eje, ponerlo en discusión. La provincia de Buenos Aires hay que ordenarla. Realmente, nuestro partido se debe a una discusión profunda, sincera, donde tiene que haber, y nuestro país está pasando cosas graves. A mí me preocupa muchísimo.

Estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires con la candidatura bastante. He ido a La Plata, he ido a Mar del Plata. Vos ves sectores productivos muy importantes. Por ejemplo, el sector textil de Mar del Plata. Fui a una empresa, mira, Mauro Sergio, la están destruyendo, empresas importantísimas, generaciones trabajando en eso. Hablando de la importación, la están destruyendo. La industria pesquera, la industria del turismo. Estuve con la Cámara Gastronómica de la provincia de Buenos Aires, con la Federación; la están destruyendo porque está cayendo el consumo, porque están pasando cosas graves.

Y supongo que también habrás percibido que el campo está en una situación totalmente distinta a lo que se podía suponer hace dos años, hay sectores donde el peronismo no ganaba hacía 30 años y ganó evidentemente porque es un voto en contra del gobierno, ¿no?

Y mira, te voy a decir algo: ¿sabés que me están llamando sectores del campo? Sí, porque, primero, porque les preocupa Grabois. Porque cuando te escuchan sobre tomas de tierras, ocupaciones y demás, te agarra la preocupación. Pero hay sectores de la producción rural, productores, asociaciones rurales. Por ejemplo, estuve en estos recorridos, charlé con las autoridades de la Asociación Rural de Tres Arroyos; estuve en Vallablanca, charlé con la Asociación Rural. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear es: miren, acá hay otra alternativa que se llama Unión Federal, con una mirada federal de nuestro país y particularmente de nuestra provincia.

Y en esa perspectiva, ¿cómo es la de Provincias Unidas y el peronismo de Randazzo encontrás algún puente de contacto en eso?

A ver, son distintos espacios. Lo nuestro es con base en el peronismo y es un peronismo opositor. Nosotros somos realmente opositores a este gobierno. Realmente, ¿en qué sentido? Vos decís todos los temas que te enumeré: el tema de la deuda, la jubilación, la educación, somos opositores, no votaríamos nada de eso. No votaríamos la Ley Bases. Realmente seríamos una oposición constructiva, no a poner a tirar piedras.