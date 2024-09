Desafíos y logros de Fernando Gray en Esteban Echeverría: promoción del empleo, control de la nocturnidad y su visión del peronismo

Desde 2007 Fernando Gray es intendente de Esteban Echeverría, el partido con más de 300 mil habitantes en el sudeste del Conurbano Bonaerense. Tras 17 años ininterrumpidos en el rol, se destaca entre sus pares manteniendo una imagen positiva de más del 60%. En una entrevista exclusiva con Perfil, destacó los logros de la gestión que lo posicionan como un referente del peronismo y un jugador clave en el arco opositor.

Un bastión central en el esquema político implementado por Gray es el Programa de Promoción Industrial, que se desarrolló en el municipio hace seis años. Es una iniciativa clave en su gobierno que exime de tasas municipales por diez años a todas las empresas que se instalan en el municipio. “Es un programa que nos permitió convertirnos en líderes en logística, distribución informática, comunicaciones y alimentos. El 50% de los alimentos que se venden en góndolas de supermercados salen de nuestro distrito. Las tres principales cadenas de supermercados ya las tenemos en el municipio y contamos con empresas muy importantes de informática, comunicaciones, electrodomésticos. Eso nos da un potencial de inversión muy grande”, sostiene Gray.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario mencionó la presencia de las principales cadenas de supermercados, como Coto, que tiene su centro de distribución más grande en Esteban Echeverría, y la ampliación de plantas de empresas como Frávega, lo que demuestra un potencial de inversión significativo en la región. Gray aseguró que, semanalmente, se recibe a nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) interesadas en establecerse.

“Toda la semana llega una pyme, desde fabricantes de cartón hasta empresas de perfiles metálicos, con lo cual, tener de 50 a 70 trabajadores todas las semanas genera mucho movimiento. La clave de esto es que se trata de una política pública, que quién invierta entienda que el programa vino para quedarse. Nuestro Consejo Deliberante tiene la misma representación que a nivel nacional, y estas ordenanzas las hemos sacado por unanimidad, o sea que todos los bloques coinciden en la eliminación de las tasas municipales”, explicó.

Con respecto a cómo el Programa de Promoción Industrial impacta sobre el empleo local, desde el municipio sostienen que todos los datos observados indican un incremento en el área: “Hay mucha inversión en locales comerciales de grandes superficies y en el sector industrial. El programa facilitó la migración de empresas de distritos vecinos, como una fábrica que produce arena para mascotas, que decidió mudarse a Esteban Echeverría gracias a las ventajas fiscales que implementamos”.

Para asegurar que la mano de obra sea local, el municipio ofrece capacitación a través de una escuela municipal de arte y oficios. "Capacitamos según las necesidades de las empresas que llegan. Tenemos un convenio con la UTN para ofrecer carreras a demanda en seguridad e higiene, logística y distribución de productos", comentó Gray.

-Perfil:¿Cómo influyó la eliminación de la tasa vial de combustibles y las bajas tasas de seguridad e higiene en el crecimiento económico del municipio?

-Fernando Gray: Eliminamos la tasa vial para mejorar la competitividad de las estaciones de servicio en Esteban Echeverría, lo que atrajo tanto a particulares como a empresas, especialmente a aquellas dedicadas a la logística y distribución. Esto generó un aumento en la actividad económica local y nos permitió mantener una inversión sostenida gracias a políticas públicas que benefician a las empresas. Además, tenemos tasas muy bajas en comparación con otros municipios, ya que nuestro objetivo es generar empleo. Para lograr esto, es fundamental crear las condiciones necesarias. Una vez alcanzado ese objetivo, recaudamos tasas de forma indirecta. Un ejemplo de ello es Frávega, que amplió su planta en Esteban Echeverría; no cobramos por esa ampliación ni por su producción, pero los trabajadores consumen en nuestro municipio, lo que reactiva la economía local. Esa es nuestra apuesta a mediano y largo plazo.

Impulsando el empleo y la cultura del trabajo: desafíos de la nocturnidad y la regulación

En los últimos años creció exponencialmente en el corredor del Gran Buenos Aires y resto del país el fenómeno de los casinos y bingos, en línea con la explosión de los casinos virtuales. Sin embargo, en Esteban Echeverría, las autoridades locales están implementando medidas para frenar este fenómeno, priorizando un desarrollo urbano controlado y una vida comunitaria enfocada en la seguridad y el bienestar de los vecinos.

-Perfil: ¿De qué manera aborda el municipio el impacto del juego y la nocturnidad en la población?

-Fernando Gray: Nosotros tenemos una política sostenida de promover la cultura del trabajo, que haya empleo central en nuestros municipios. Para generar ese trabajo y producción, tiene que haber empresas, y promovemos todo lo que está vinculado a eso. Por ejemplo, tenemos una escuela de artes y oficios donde capacitamos a 10.000 personas en diferentes oficios. Sin embargo, hay aspectos que nos alejan de ese eje, como el juego y la nocturnidad. Estos son temas complejos en nuestra sociedad, donde los bingos y casinos del Conurbano están dirigidos principalmente a la gente trabajadora. Quien tiene recursos no va a ir al casino o al bingo de Moreno; elige otros lugares. Por eso, lo que buscamos es que quienes ganan, puedan contratar gente, que esa gente tenga un empleo, y que no gasten sus pocos pesos en el bingo o en el casino, porque terminan perdiendo todo y se vuelven más pobres de lo que eran.

-P: ¿Qué medidas se tomaron para controlar la situación?

-FG: Existen superficies más pequeñas, no de 500 personas, sino más chicas, con mayor control y participación de la comunidad. Cuando tienes grandes superficies, la afluencia es desordenada. Lo que estamos haciendo es consensuar, es un proceso de prueba y error. La regulación nocturna es dinámica porque las demandas de la población van cambiando, y todo esto se dialoga con la comunidad.

-P: ¿Estas restricciones relacionadas con la nocturnidad tuvieron impacto en la economía del municipio?

-FG: No, no tienen un gran impacto a la noche, porque no son generadores significativos de empleo ni de consumo. Desde el inicio de la gestión, hemos implementado una nocturnidad regulada. Esto es crucial para nuestro contexto urbano, especialmente porque estamos rodeados de distritos con alta densidad poblacional. La regulación es un trabajo continuo, hablado con comerciantes, centros comerciales, padres, colegios, y es una conversación permanente.

Escenario político: la crítica de Fernando Gray a La Cámpora y la necesidad de renovación en el Peronismo

Las últimas elecciones presidenciales en Argentina que se llevaron a cabo en 2023, reflejaron un escenario político cambiante, donde el libertario Javier Milei (55.69%) logró imponerse ante Sergio Massa (44.31%), lo que representó un duro golpe para todo el peronismo.

Ante este panorama, Gray no oculta su postura crítica hacia la dirigencia actual del Partido Justicialista, especialmente en relación a La Cámpora y su líder, Máximo Kirchner. El mismo cuestiona la falta de coherencia dentro del partido y señala la necesidad de un “cambio profundo" para recuperar la confianza de la sociedad. Además, destaca la importancia de un nuevo liderazgo capaz de unir al peronismo y adaptarse a las demandas del electorado actual.

El intendente dejó en claro su distanciamiento de La Cámpora y de Máximo Kirchner, a quien criticó por “no representar adecuadamente los intereses del Partido Justicialista y de la sociedad”.

“Máximo Kirchner quiere poner y sacar de acuerdo a cómo él quiera, o cómo lo convenga. Y la verdad no es así. Las cosas son como deben ser de acuerdo a la ley, al partido político; hay normativas que se tienen que cumplir. Cuando fue gobierno y manejaba los organismos más importantes del país fracasó. Y nos hizo fracasar a nosotros también pero fundamentalmente perjudicaban a la gente”, afirmó.

Otra de las miradas de Gray fue hacia el gobierno de Alberto Fernández, cuyo mandato finalizó en diciembre del 2023. Su enfoque es igualmente crítico, señalando que su decisión de no participar en su gabinete, a pesar de haber recibido varias ofertas y acercamientos por parte del gobierno en ese entonces, se fundamenta en un desacuerdo con la dirección política del mismo.

“A Alberto le dije que no porque no compartía las cosas. Primero que no me gustaba como espacio político que haya un sector de nuestro partido que decía una cosa y el gobierno que iba para otro lado. La verdad que era un desorden. Era un gobierno donde ministros nacionales y provinciales criticaban al mismo gobierno. Fue una de las peores expresiones de gobierno peronista que tuvimos”, comentó subrayando la falta de coherencia y liderazgo que, a su juicio, caracterizó esa administración.

Un llamado a la renovación del peronismo ante el ascenso de Milei

En relación con la figura de Javier Milei, Fernando Gray considera que su ascenso responde a un contexto particular: “Milei fue una circunstancia. Cualquiera que estuviese ahí hubiera ganado porque la gente no quería volver a votar por lo mismo”. Este fenómeno resalta la urgente necesidad de una reformulación del peronismo, que según Gray, debe adaptarse a las demandas y expectativas de la sociedad actual. “Hoy en día, no hay una oposición a la altura de lo que requiere la gente. Debemos replantearnos cómo llegar a los ciudadanos”, enfatizó.

Por último, el jefe comunal sostiene que para que el peronismo pueda volver a conectar con la ciudadanía, es imprescindible un nuevo enfoque que abarque a diferentes sectores y voces dentro del partido: “Nosotros no podemos estar con las mismas caras diciendo lo mismo, haciendo lo mismo en los mismos lugares y pretender que la gente vote distinto. Tiene que haber una autocrítica, una reflexión y una gran renovación de este espacio, aunque nadie está dispuesto a tener el más mínimo gesto de grandeza”.