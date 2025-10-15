El Día de la Lealtad de Axel Kicillof: con Perón a la mañana y a la casa de Cristina Kirchner a la tarde

En el marco de un revival de la campaña presidencial de 1946, que polarizaba la figura del embajador estadounidense Spruille Braden con la de Juan Domingo Perón, el peronismo se dispone a celebrar este 17 de octubre el 80° aniversario del “Día de la Lealtad”, con una dicotomía actual: “Scott Bessent o Fuerza Patria”.

La principal convocatoria será una caravana que partirá desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Los pesos pesados del PJ nacional se reunieron en la sede de la calle Matheu y definieron como puntos de encuentro las estaciones de Constitución, Once y Retiro. También coordinaron algo que en el peronismo suele ser conflictivo: los recorridos y la ubicación de las columnas de las distintas agrupaciones que componen el movimiento. Entre ellas se cuentan La Cámpora, Nuevo Encuentro y Kolina, junto a organizaciones sociales, sindicatos e intendentes alineados con la conducción de la expresidenta.

Cristina Kirchner, se supone, saldrá al balcón a saludar y seguramente se reproducirá un audio de ella para los presentes. Los líderes del peronismo fijaron como horario las 17:00, en coincidencia con la fecha histórica del "Día de la Lealtad", y buscarán que los participantes circulen para no saturar la esquina de San José y Humberto Primo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente interna con la que tomó distancia del kirchnerismo, potenció su imagen como presidenciable y despertó tensiones que hoy están latentes pero encubiertas.

Tras enviar integrantes de su sector a la reunión del PJ nacional, el equipo del mandatario provincial dejó el viernes sin agenda de campaña para dedicarlo a conmemorar la histórica movilización de obreros y sindicatos a la Plaza de Mayo en 1945, que reclamaba la liberación de Perón.

Axel Kicillof realizaría un acto propio en la Quinta de San Vicente

Sin embargo, la concentración frente a la casa de Cristina Kirchner, no sería el único acto que se realizará. Antes de sumarse a la caravana en el barrio de Constitución, Kicillof haría uno propio. Dirigentes del MDF adelantaron que será un homenaje sencillo, en línea con el estilo “austero” de la campaña, con la presencia de funcionarios e intendentes del MDF en la quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Perón.

Esto es en potencial, dado que, desde la gobernación bonaerense, aclararon que “está en carpeta” pero aún no está confirmado; de ese modo, el mandatario mantendría apaciguada la interna con su nueva presencia en San José 1111, ya que, hace dos semanas subió al segundo piso para visitar a la expresidenta.

Al mismo tiempo, también mostraría iniciativa propia, en sintonía con la centralidad que asumió en la campaña de la elección adelantada de septiembre y en la legislativa nacional en la provincia de Buenos Aires, respaldada por los contratiempos del Gobierno que el peronismo, hábilmente, no quiere opacar.

“Tenemos que hacer una demostración de conciencia popular, política y de organización, y por supuesto acompañar a Cristina. Hoy el peronismo está proscripto en la Argentina, no se puede naturalizar”, dijo Mayra Mendoza a Radio del Plata sobre la caravana. La intendenta de Quilmes y Secretaria de Organización del PJ, una de las más cercanas a la expresidenta, está a cargo de los preparativos del acto.

El condicionamiento de Donald Trump a Javier Milei durante la reunión de este martes en la Casa Blanca le da un condimento extra a la previa de la movilización. “Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los Estados Unidos nos diga a quién debemos votar, los argentinos sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro! Patria o colonia”, posteó el candidato bonaerense Jorge Taiana.

“Más que nunca: Bessent o Fuerza Patria”, tuiteó Itaí Hagman, postulante a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, arengó la propia Cristina Kirchner luego de la advertencia de Trump.

La CGT, por su parte, organizará otro acto por el 17 de octubre, pero será el jueves en su sede de la calle Azopardo. “Una experiencia histórica e inmersiva”, propusieron los sindicalistas para su conmemoración aparte.

NG/fl