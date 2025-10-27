Tras la dura derrota que sufrió Fuerza Patria ante La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, Marcelo Tinelli salió a hablar y sorprendió apuntando contra la expresidenta Cristina Kirchner, señalándola por la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

"Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir...Hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar", señaló a través de su cuenta de X.

La crítica del conductor televisivo, reconocido por el programa Bailando por un sueño, surgió a partir de un video donde se ve a la exmandataria bailando y saludando desde el balcón de su casa en Constitución, mientras que los militantes afuera de su domicilio expresaban su bronca y enojo por los resultados de la elección.

La abogada que cruzó a Tinelli: "Pedile a alguien que te escriba bien los tuits"

La crítica a la ex vicepresidenta le costó un cruce a través de X con la abogada Natalia Volosin, quien se enfocó en los errores de sintaxis del mensaje publicado por el conductor y lanzó: "Marcelo sos trillonario. Pedile a alguien que te escriba bien los tuits. Gracias".

"Esto es lo que son. Resentidos con lo que alguien puede tener laburando. Podré escribir mal los tuits. Pero esto es lo que siento. Pensamos diferente", respondió Tinelli, quien no dejó pasar la chicana recibida de parte de la letrada por su descargo político.

Axel Kicillof habló tras el triunfo de Milei: “El Gobierno se equivoca si festeja este resultado”

En su descargo, el conductor también compartió mensajes de otros usuarios que coincidían con su postura, entre ellos uno que decía que "Cristina hoy es un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados & medicados. Una historia de desencuentro con el pueblo argentino".

"Basta de Cristina como jefa del movimiento, basta de perder"; "Transformó al peronismo en una fuerza de 20 puntos nacional", eran otros de los reclamos que fueron compartidos por Tinelli en la plataforma.

De esta manera, el reconocido conductor televisivo responsabilizó a Cristina Kirchner por la derrota electoral de Fuerza Patria, luego de que LLA se impusiera por menos de un punto en la provincia de Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo y del kirchnerismo, donde el espacio había gando con holgura el pasado 7 de septiembre en las legislativas provinciales.

