Gustavo Marangoni analizó la interna peronista: “El liderazgo de Cristina se siente amenazado por Kicillof”

La interna del peronismo volvió al centro del debate político tras las elecciones legislativas de 2025. En el programa “Bienvenidos al tren”, conducido por Juan di Natale en Bravo TV, el analista político Gustavo Marangoni interpretó los movimientos de los principales referentes del espacio y advirtió que “Cristina Fernández de Kirchner sintió amenazado su liderazgo por Axel Kicillof”.

“Empezó el baile. Cristina bailando en el balcón le estaba bailando a un solo espectador: Kicillof. Era su forma de decir escénicamente '¿viste que tenía razón cuando decía que no había que dividir?'”, explicó Marangoni, en alusión al gesto de la expresidenta la noche de la derrota del oficialismo frente a La Libertad Avanza (LLA).

El politólogo sostuvo que dentro del peronismo conviven dos lecturas opuestas: el "kicillofismo", que defiende haber priorizado la provincia de Buenos Aires, y el "cristinismo", que acusa al gobernador de haber dividido al espacio. Según Marangoni, el mandatario bonaerense “trata de mantener gestos amables” hacia la ex vicepresidenta, pero el solo hecho de buscar proyección nacional sin su aval lo coloca en la vereda de enfrente.

Di Natale planteó que tras la elección del 7 de septiembre Kicillof parecía consolidado como líder, aunque el resultado de octubre modificó el escenario. Marangoni coincidió: “Hasta ahora es entre ellos dos, pero Kicillof todavía no salió de la provincia ni empezó a armar políticamente en otros distritos”.

La periodista Fabiana Solano sumó una reflexión sobre el desgaste que las internas provocan en la sociedad y su impacto electoral. “La gente se cansa. Pide propuestas, no peleas”, analizó. Marangoni coincidió en que la falta de una discusión programática real y el peso de las disputas internas influyeron en la derrota.

“El peronismo no es la socialdemocracia sueca —ironizó—. Sus internas son ásperas y poco institucionalizadas. En 80 años, solo hubo una interna presidencial, la de Cafiero y Menem en 1988. El resto de las candidaturas siempre se resolvieron por decisión de la conducción".

Para el politólogo, la actual disputa abre una pregunta de fondo sobre la jefatura peronista. “Cristina, a quien se llamaba ‘la jefa’, se siente interpelada porque Kicillof decidió dividir sin su consentimiento. Y cuando la jefa hablaba, los demás acataban. Ahora eso cambió”.

En cuanto a las diferencias entre ambos, Marangoni aclaró que no son ideológicas sino de liderazgo. “Entre Cristina y Kicillof hay matices mínimos: piensan parecido sobre deuda externa, distribución del ingreso y defensa de la industria. Es una diferencia más de conducción que de programa”, afirmó.

Y cerró con una metáfora provocadora: “Para buena parte de la sociedad, la diferencia entre kirchnerismo y kicillofismo es la diferencia entre la Coca Zero y la Coca Light. Son parecidos, y el Gobierno ha logrado instalar esa idea en el sentido común”.

