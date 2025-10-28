Sin sorpresas para Provincias Unidas, y sorprendidos en La Libertad Avanza.

En Córdoba no hubo ganadores ni perdedores, aunque los titulares nacionales se esfuercen por instalarlo. Esa narrativa dura apenas 24 horas, hasta que los números se miran en perspectiva. Si algo enseñan las elecciones legislativas en esta provincia es que el voto cordobés tiene una coherencia histórica que rara vez se altera, más allá de los nombres o de los climas nacionales.

Con el 42% de los votos, La Libertad Avanza (LLA) —el oficialismo nacional encabezado por Gonzalo Roca— obtuvo cinco escaños. Detrás se ubicó Provincias Unidas, el espacio del oficialismo provincial liderado por Juan Schiaretti, con el 28% y tres bancas, mientras que Defendamos Córdoba, de Natalia de la Sota, alcanzó una banca con el 8%.

Lejos de un “triunfo arrasador” o una “derrota estrepitosa”, el mapa que dejaron las urnas en Córdoba se asemeja mucho al que se viene repitiendo desde hace más de una década. El informe histórico del voto provincial lo confirma: el electorado cordobés tiende a concentrar su preferencia en dos polos —uno provincial y otro opositor nacional—, dejando poco espacio para terceros. En ese sentido, el resultado de este domingo no rompe la tendencia; más bien, la consolida.

Por eso, el esfuerzo de Provincias Unidas tiene sabor a poco, pero no por un retroceso, sino porque el techo histórico de su caudal electoral está muy próximo a lo que consiguió. En cambio, La Libertad Avanza, pese a su victoria, se topa con una Córdoba que no le ofrece expansión ilimitada: el votante liberal y el votante del schiarettismo son, en muchos casos, el mismo. Ambos comparten un ADN político que combina gestión y rechazo a los extremos.

Los análisis que hablan de una “nueva sintonía política” o de un “electorado en otra frecuencia” cometen, en el mejor de los casos, un diagnóstico apresurado. Córdoba no se volvió más libertaria ni menos provincial; sigue siendo, ante todo, anti-kirchnerista. Lo que sí cambió fue la forma en que los distintos espacios interpretaron esa identidad: mientras unos apelaron a la razón, otros al enojo. Y ahí se dibuja una línea clara entre el discurso racional y el emocional que, al final del día, deja ver lo que muchos prefieren no admitir: la estafa política no está en los votos, sino en las interpretaciones.

En definitiva, el resultado fue previsible. Córdoba votó como suele votar, reafirmando su singularidad dentro del mapa político nacional.

Sin sorpresas para Provincias Unidas, y sorprendidos en La Libertad Avanza.