Se reactivó el voto “anti”, la campaña no conectó y el PJ quedará obligado a internas con 2027 en el horizonte

Lo ocurrido el domingo en Buenos Aires con la elección legislativa, para el analista Gastón Garriga, fue “un capítulo de algo que pasó a nivel nacional”. Subraya que el peronismo “prácticamente no perdió votos” respecto de septiembre —“perdió menos de cien mil”— y que la diferencia la marcó la activación de una fuerza muy poderosa: el antiperonismo. Aclara que atribuirlo al desdoblamiento es, como mínimo, “contrafáctico”: “No sabemos qué hubiera pasado si la elección hubiera sido concurrente”.

Entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7), sostiene que los intendentes movilizaron, pero advierte sobre la tracción en el cuarto oscuro: “Yo te puedo llevar a votar; otra cosa es cuando, en la boleta, te encontrás con alguien de tu ciudad o con un nombre lejano que viste en la tele”. Y remata con un diagnóstico económico y social: “La gente votó con el bolsillo, pero no con expectativa de mejora: votó para no empeorar”.

Una derrota “nacionalizada” y la identidad anti

Garriga encuadra el resultado en un fenómeno nacional: “La victoria es del antiperonismo. Hoy lo representa La Libertad Avanza; antes, el macrismo; más atrás, la UCR. La identidad permanente es el antiperonismo; cambian quienes la encarnan”. También distingue matices: “Hoy conviven antiperonismo y antikirchnerismo, y este último es más fuerte cuando te alejás del conurbano”.

En su lectura, el desdoblamiento “fue un acierto”, y cargarle la derrota a esa decisión “es un análisis tendencioso”. Apunta además un dato de clima interno: “Se instaló la idea de una lista que no interpelaba; el peronismo bonaerense no tuvo participación suficiente en su propia lista. Eso generó incomodidad en dirigentes y distancia en parte del electorado”.

El analista identifica dos desaciertos. Primero, la ausencia de campaña unificada: “Hubo tres campañas en septiembre —Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador—; esta vez, directamente no hubo. Se apostó a que el adversario se destruyera solo y a cuidar la paz interna”. Segundo, mensajes fuera de sintonía: “La consigna de la ‘soberanía’ interpela a algunos; pero hay una porción muy grande del electorado que ni siquiera es soberana en su vida cotidiana por la precarización”.

Desde esa lente, resume: “O buscás votos o sostenés el equilibrio; las dos cosas a la vez, no”.

Fuerza Patria en reconstrucción: las culpas, el voto que logró concentrar Milei y el mapa que miran

Internas inevitables y un giro al futuro productivo

Con “el diario del lunes”, plantea que el PJ bonaerense no puede eludir un calendario de internas para dirimir liderazgos y listas. Y proyecta hacia 2027 un cambio de narrativa: “Para la mitad del electorado, la década ganada es un cuento en blanco y negro. Hay que decir cómo vamos a ofrecer futuro”.

El eje —propone— debe ser agregar valor a campo, litio e hidrocarburos y evitar la primarización: “El RIGI nos lleva a un enclave primarizado”. Como ejemplo, menciona el GNL en Bahía Blanca: “Una planta hubiera generado empleo y divisas; licuar en barcos ajenos es exportar un commodity y dejar el valor agregado afuera”. La clave, insiste, es condensar ese programa en una narrativa comprensible.

Sobre el mapa político, reafirma que ningún proyecto nacional puede prescindir de Buenos Aires ni de Córdoba. “Es la interpretación mayoritaria en el PJ bonaerense. No implica tragar sapos, sí sentarse, acordar o, al menos, intentarlo. Si no te sentás, lo único garantizado es la soledad”.