Milei gana una elección y tabula rasa para lo despiadado

Que se gane una elección legislativa parece que puede generar cambios de opiniones y de parecer en una enorme cantidad de intelectuales, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos de pie. En estos días que transcurrieron post elecciones de medio término, se lee y se escucha cómo cantidad de personas que se indignaban con tratamientos anti republicanos y crueles por parte del presidente Milei, ahora comprenderían mejor tanto anti republicanismo y crueldad.

Cabe preguntarse qué cambió desde el viernes 24 de octubre en la mañana, que comenzó la veda electoral, hasta el domingo 26 de octubre en la noche, que se conocieron los resultados de los comicios de medio término. Y la respuesta es que no cambió nada.

Milei gana las elecciones legislativas

¿Cambió acaso que el presidente Milei se atrevió a vetar tres leyes que estrujaron el corazón de los argentinos?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los diputados y senadores nacionales votaron a favor de la vuelta a la financiación en discapacidad, que no significaba que el gobierno libertario tenga que transferir un presupuesto más elevado que en otros momentos, significaba que el presidente Milei se digne a transferir los recursos que estaban asignados para la asistencia en discapacidad ya que no lo hace desde hace casi dos años, momento en que asumió como primer mandatario.

Mientras esto pasa, el apodado “Gordo Dan”, comandante libertario de lo que ellos llaman “brazo armado digital”, en su programa de streaming, mostró un miserable ensañamiento refiriéndose a las necesidades imperiosas de las personas con discapacidad.

Los diputados y senadores nacionales votaron también a favor de la emergencia pediátrica, y en particular para adecuar el presupuesto asignado para el Hospital Garrahan, que tras la inflación de la era Milei no equiparó salarios y gastos de acuerdo el índice de precios al consumidor.

Despiadado

El personal del Hospital Garrahan, desde hace casi dos años, no reclama para invertir en infraestructura o realizar mejoras en el hospital, sino para que todo el personal de salud que trabaja en el más prestigioso y eficiente centro médico pediátrico del Cono Sur, donde se salvan miles y miles de vidas de niños y adolescentes, cobre de acuerdo al aumento de precios equivalente a estos casi dos años, de 140,6%.

El gobierno y diputadas libertarias ningunearon y se burlaron del personal médico del Garrahan, mientras continúan sin reconocer este desfasaje entre salarios y el aumento de precios del período, y en este cuadro de situación unos doscientos médicos residentes tuvieron que renunciar, porque con sus ingresos ya se encontraban viviendo bajo la línea de la pobreza.

Los diputados y senadores nacionales votaron también a favor de la financiación de las universidades públicas y de la recomposición salarial del personal docente y no docente que quedó retrasada en casi un 30% desde que asumió el gobierno de Milei.

Las universidades públicas hace casi dos años reclaman porque el personal no cobra sus haberes de acuerdo a la inflación asumida desde diciembre de 2023. Corresponde destacar para aquellos libertarios que cuestionan la labor en la Universidad de Buenos Aires, que esta universidad se ubica en el puesto 84 del ranking QS World University Rankings 2025 y que es la única universidad latinoamericana dentro del top 100 de universidades a nivel global.

Javier Milei publicó un mensaje contra un niño de 12 años con autismo y estallaron las críticas

Es imperioso recordar que la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica y la emergencia en las universidades públicas fue votada/aprobada por los diputados y senadores, luego el presidente vetó la aprobación de estas leyes, y por eso los diputados y senadores volvieron a votar para rechazar el veto del presidente y lo hicieron como indica la ley con los 2/3 de los votos de ambas cámaras.

Sin embargo, luego de la insistencia del voto de los legisladores para que se asignen los recursos necesarios para discapacidad, la salud pediátrica y las universidades públicas, el presidente continúa, violando la Constitución Nacional, sin poner en ejecución estas leyes ya sancionadas.

Cuando faltaban 10 días para las elecciones legislativas, trascendió que el candidato a primer legislador en la lista de diputados nacionales en la PBA, José Luis Espert, había recibido dinero proveniente del narcotráfico.

El presidente Milei no le ordenó al candidato que abandone su pretendido cargo, sino que lo ratificó como cabeza de lista en la provincia con más electores del país. Y fue el mismo Espert quien terminó abandonando su cargo pretendido. Posteriormente, el gobierno de manera inteligente recalculó con celeridad y quiso colocar encabezando la lista a Diego Santilli, oriundo del Pro, ya desde hace tiempo portando la camiseta violeta.

La Corte Nacional Electoral permitió que finalmente Santilli encabezara la lista, pero no aprobó que se reimprimieran las boletas porque a pocos días de las elecciones la logística no hacía posible este cometido. Por otra parte, se evaluó el costo de esta reimpresión y se comunicó que éste sería de US$ 12 millones, y frente a esto,el gobierno libertario insistió en que podía encargarse de tal costosa reimpresión.

Repregunto, ¿qué cambió en cuestiones tales como la imperiosa asistencia a la discapacidad, a la salud infantil y a la educación universitaria pública, así de repente? ¿Y qué cambió para no escandalizarnos porque sí había US$ 12 millones para reimprimir boletas para una elección legislativa, pero no hay dinero para el funcionamiento de la educación pública, o para velar por la vida de personas con discapacidad, niños y adolescentes?



¿Cambió que La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas? Si eso es todo, deberíamos recordar que el kirchnerismo, que fue acusado con enormes fundamentos de haberse valido de la más alta corrupción, también ganó en varias elecciones; hubo cuatro gobiernos kirchneristas ¿y esto neutraliza la maldita corrupción por parte de dirigentes políticos nac&pop?

¿Nuestro sistema de valores se debe ir al tacho si un gobierno gana elecciones?