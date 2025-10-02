Trump sube la apuesta en el cierre del gobierno con amenaza de recortes a empleados federales

El presidente Donald Trump dijo que se reuniría con el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, para discutir posibles recortes en la fuerza laboral federal, aumentando la presión sobre los demócratas para poner fin al cierre del gobierno, que ya entró en su segundo día.

Trump escribió en redes sociales que la reunión del jueves serviría para “determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”.

Los comentarios del presidente intensifican la amenaza de los republicanos de usar el cierre para recortar la burocracia federal. La Casa Blanca había advertido que podría anunciar despidos tan pronto como el jueves.

Vought también comenzó a retener fondos para proyectos de transporte en la ciudad de Nueva York y programas de energía limpia en estados que votaron por la demócrata Kamala Harris en 2024.

Aún no está claro el alcance de la reducción federal, pero la senadora Shelley Moore Capito, republicana por Virginia Occidental, predijo que los recortes podrían ser significativos.

“¿Creo que Russ Vought quiere reducir el gobierno de forma drástica? Absolutamente. Él lo ha dejado bastante claro”, dijo Capito a CNBC el jueves.

Las decisiones de la Casa Blanca de retirar fondos y despedir trabajadores federales ejercen presión sobre los demócratas para votar a favor de reabrir el gobierno. Estas tácticas de línea dura van mucho más allá de lo habitual en un cierre, donde normalmente muchos trabajadores federales son suspendidos temporalmente y luego reciben pago retroactivo una vez que se financia al gobierno.

Posturas políticas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a los demócratas de negociar de mala fe sobre la financiación del gobierno.

“Los demócratas quieren negociar como terroristas”, dijo Bessent a CNBC el jueves, agregando que los republicanos buscan una extensión “limpia” de la financiación. Los demócratas quieren incluir subsidios de salud en ese proyecto de gasto.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo a CBS que los demócratas han estado “suplicando” a los republicanos negociar, pero hasta ahora ha habido “cero” conversaciones porque el Partido Republicano no se ha involucrado.

Ni la Cámara de Representantes ni el Senado tienen previsto votar el jueves, en observancia de la festividad de Yom Kippur. El Senado regresará el viernes, aunque no está claro si trabajará durante el fin de semana. La Cámara no volverá a Washington hasta el martes.

El representante Byron Donalds, republicano por Florida, dijo que espera que el estancamiento continúe al menos hasta principios de la próxima semana.

“Creo que probablemente se prolongue hasta la próxima semana, quizá más. Realmente depende de Chuck Schumer”, dijo Donalds en una entrevista en Fox Business el jueves, refiriéndose al líder demócrata del Senado.

Los demócratas están presionando por una extensión de los subsidios de la Affordable Care Act que expiran a fin de año. Los republicanos dicen que quieren financiar primero al gobierno antes de entrar en negociaciones sobre ese asunto.

“Ninguno de estos cierres, ya fueran impulsados por republicanos o demócratas, ha logrado nunca su objetivo”, dijo el representante Tom Cole, republicano por Oklahoma y presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, a Fox Business. “Es una cosa realmente tonta de hacer”.

