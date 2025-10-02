El senador nacional Martín Lousteau habló durante la previa a la sesión en el Senado, en la que los bloques opositores buscan rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, y apuntó contra el pedido de ayuda financiera al Gobierno a Estados Unidos.

"Si negociás una vez con el Fondo Monetario Internacional y otra vez con el Tesoro americano, quiere decir que no está bien. Es como alguien que se mete a nadar, se ahoga, lo saca el bañero, se vuelve a meter, se ahoga, lo vuelve a sacar el bañero", sostuvo en diálogo con los periodistas.

El Senado prepara otra sesión clave por los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El economista, en referencia a la subida del precio del dólar de los últimos días, indicó que se trata de "parte de la fragilidad del programa económico" y advirtió que "los argentinos compran dólares cuando tienen desconfianza acerca del futuro".

"Este gobierno perdió la credibilidad por decir algo y hacer lo contrario. Perdió la credibilidad del mundo de las finanzas en el mundo económico y perdió la credibilidad de la gente cuando vemos los escándalos inexplicados", amplió el legislador.

Lousteau también criticó directamente al presidente Javier Milei y agregó: "Es un presidente que venía a combatir la casta y está rodeado de casta. (José Luis) Espert hablaba de los barrabravas y los narcos, se va custodiado por un barrabrava y está financiado por los narcos. Tienen un escándalo de coimas mientras ajustan en Discapacidad".

Orlando Ferreres se refirió a la ayuda financiera de Estados Unidos: “Por ahora está todo en palabras”

"Hay tanta distancia. El presidente decía que sabe de economía y que venía a limpiar el sistema político, y lo que ve la gente es que tanto al mercado como a los ciudadanos les genera desconfianza. Pierde credibilidad en todos los frentes", advirtió.

Sobre la sesión de este jueves en el Senado, indicó: "Vamos a insistir con leyes. Por ejemplo, el Garrahan, el Gobierno decidió gastar 1500 millones de dólares para adelantar la liquidación de las cerealeras. ¿Saben cuántos años de salarios de los médicos del Garrahan se pagan con 1500 millones de dólares? 156 años, que cobran menos de 1000 dólares".

AS/LT