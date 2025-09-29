Orlando Ferreres se refirió a la ayuda financiera de Estados Unidos: “Por ahora está todo en palabras”

El economista, Orlando Ferreres, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la situación financiera de Argentina tras el anuncio del apoyo estadounidense, el efecto de la liquidación del agro y los desafíos estructurales de la economía.

Orlando Ferreres se refirió a los anuncios de Estados Unidos: “Por ahora está todo en palabras, no se concretó ni siquiera los 5.000 millones de dólares que va a mandar el gobierno de Estados Unidos a la Argentina, porque no encuentran el mecanismo legal. Todo lo que se anunció, esto va a llevar tiempo, lleva un cierto tiempo hasta que se ejecute y eso es lo que repercute en los mercados”.

Dudas sobre la llegada del desembolso de Estados Unidos

Asimismo, agregó que, “se estima que puede haber algún desembolso, pero tampoco es seguro cómo vendría ese desembolso. Bajó de 1.400, 1.500 en riesgo país hasta 900 y ahora subió a 1.082, que es lo que tenemos ahora”.

Ferreres señaló que, “Argentina necesita el dinero cuanto antes. Tiene ahora las reservas que le dio el agro al Banco Central para liquidación de no retenciones por 30 días, hasta el 31 de octubre, o 7.000, lo que fuera menor, otra gente no pudieron vender y quedaron bastante enojados con el Gobierno, porque duró solamente tres días, que es realmente un poco demasiado escaso para que pueda ser tomado en cuenta”.

Diferencia entre swap y préstamo

Sobre los tiempos y costos, explicó: “Por la experiencia que tuvimos con el swap con China, tardó bastante tiempo. Después se puede pasar del swap a préstamo, como pasó con China, por unos 5.000 millones, que se transforma ese swap en préstamo y paga una tasa de interés. De lo contrario, no hay que pagar nada porque es un depósito mutuo de los bancos centrales que se cuenta como las reservas”.

En este sentido, el economista añadió: “La tasa, si fuera un préstamo, cuál sería el costo que tiene ese préstamo. Si es un swap, no tiene un costo porque son depósitos mutuos, pero cuando ese swap se transforma en un préstamo, sí tiene tasa de interés. No sé cuál será, pero debe estar alrededor del 4%, que es bastante baja”.

A su vez, advirtió que la economía sigue atada a dólares externos: “El problema que tiene el Gobierno es la falta de reservas, que todas son prestadas prácticamente, o sea que reservas propias hay una pequeña cantidad, las reservas líquidas”.