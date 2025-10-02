jueves 02 de octubre de 2025
POLITICA
Congreso

El Senado sesiona para rechazar los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y en pediatría

El Senado inició la sesión en la que bloques opositores rechazarán los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

