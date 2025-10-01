Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzarán un nuevo paro desde el miércoles 1 por la noche, que se extenderá hasta este jueves al mediodía, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida incluye una movilización hacia el Congreso bajo la consigna “Abrazo al Garrahan y a la Universidad”.

La protesta es encabezada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que denunció que los vetos presidenciales constituyen “un ataque directo a derechos conquistados” y exigieron que el Senado rechace de manera definitiva lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de APyT, sostuvo que el Garrahan y la universidad pública “no son variables de ajuste”, y remarcó que la salud, la educación, la discapacidad y los jubilados forman parte de derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha.

Lezana advirtió que el hospital atraviesa “una crisis muy grave”, marcada por la fuga de profesionales debido a los bajos salarios y a la falta de respuestas oficiales. “Hay cientos de trabajadores que se van y niños que ya no tienen garantizada la atención en tiempo y forma, porque el equipo de salud está siendo vaciado”, denunció.

La dirigente también recordó que, ante el antecedente de las maniobras que dificultaron la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, si el Gobierno intenta bloquear el funcionamiento de las nuevas normas en Pediatría y Universidad, la respuesta será un paro general acompañado de una jornada nacional de lucha.

“Necesitamos todo el apoyo social, que venimos recibiendo y que nos da mucha fuerza. No podemos permitir el vaciamiento de este hospital, que es de referencia nacional y regional”, concluyó Lezana.

El Senado prepara otra sesión clave por los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Garrahan denuncia vaciamiento y reclama apoyo social

Desde la APyT señalaron que la crisis del Garrahan no es nueva, pero que se profundizó en el último año con la caída del poder adquisitivo de los salarios y la falta de medidas para sostener al personal. Según los profesionales, esta situación genera demoras en la atención y pérdida de capacidad de respuesta frente a patologías complejas.

En ese marco, remarcaron que el hospital se sostiene en gran parte gracias al compromiso de sus trabajadores y al respaldo social. “No podemos permitir que lo vacíen; por eso apelamos a la solidaridad de la sociedad que siempre nos acompañó”, remarcaron.

La organización gremial insistió en que la salud infantil debe ser tratada como prioridad política y que no puede estar sujeta a recortes presupuestarios ni vetos presidenciales. En este sentido, reclamaron un financiamiento estable y sostenido para garantizar condiciones dignas tanto para el personal como para los pacientes.

Finalmente, los trabajadores advirtieron que, si no hay respuesta inmediata del Gobierno, intensificarán las medidas de fuerza. “No se trata solo de un reclamo gremial: hablamos del derecho a la salud de miles de niños y niñas que dependen del Garrahan”, concluyeron.

TC/MU