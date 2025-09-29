Las autoridades de salud de la Nación informaron que, en el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales, el Hospital "El Cruce" otorgará, a partir de septiembre, un complemento mensual del 15% sobre el básico a todo el personal.

El complemento mensual del 15% sobre el básico a todo el personal será retroactivo al mes de agosto para el personal asistencial. A esto se le sumará el pago de un bono no remunerativo de $200.000 en el mes de octubre, $220.000 en noviembre y $180.000 en diciembre.

Cinco hospitales públicos argentinos, entre los mejores de Latinoamérica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estas medidas, afirmaron desde el gobierno, fueron posibles gracias al proceso de ordenamiento y transparencia que llevó adelante el actual Consejo de Administración. Esto incluyó la readecuación de la estructura hospitalaria y la mejora del recupero de costos por parte de obras sociales, convenios y prepagas.

Por otro lado, la auditoría realizada sobre los procesos de compras y licitaciones posibilitó la eliminación de gastos innecesarios y la obtención de ahorros de entre un 14% y un 38% en la contratación de servicios de limpieza, lavandería, seguridad, mantenimiento y racionamiento alimentario que equivalen a más de $8.200 millones. Estas eficiencias generadas a lo largo del año permitieron otorgar estos beneficios.

EG/ff