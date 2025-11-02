A una semana de la victoria, la interna libertaria complicó el rediseño del Gabinete

El presidente Javier Milei no termina de ordenar la interna que atraviesa su gabinete desde hace meses entre el ala que encabeza Karina Milei y el ala que conduce el asesor Santiago Caputo. La tensión pone en jaque el funcionamiento de su Gobierno a pocos días de haber ganado las elecciones intermedias con el 41% de los votos e imponiéndose en 15 distritos del país.

La salida de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni es una muestra gráfica de ese proceso. El ahora exjefe de Gabinete le presentó la renuncia cansado de las operaciones que desde el ala caputista llovían sobre su figura. No se sintió respaldado por el Presidente y pegó el portazo. Lo hizo en momentos en los que Milei estaba reunido con el expresidente Mauricio Macri. Una nueva evidencia de que el mandatario libertario, no tiene control sobre su equipo.

De esa manera, Karina Milei consolidó su plan y avanzó en un casillero clave designando a Adorni, de su máxima confianza. La jugada confirmó que la candidatura a la Legislatura siempre fue testimonial. Como jefe de Gabinete, continuará oficiando de vocero. Adorni nunca quiso ser candidato en la Ciudad y tenía garantizado un cargo mayor desde el momento en que aceptó encabezar la lista en abril de este año.

Allí las versiones se bifurcan. Algunas señalan que Adorni tenía previsto asumir más adelante y el internismo aceleró la decisión; otras señalan que nunca estuvo previsto asumir. Lo que es concreto: Adorni nunca tomó contacto con actores de la Legislatura porteña lo que da cuenta de sus nulas intenciones.

En ese marco, el karinismo hizo rápido el duelo por la salida de Francos: “ciclo cumplido”, dijo Adorni en la primera entrevista.

Todo un contraste con otros miembros del gabinete que despidieron a Francos y a Lisandro Catalán con palabras sentidas en redes: desde Sandra Pettovello hasta Federico Sturzenegger, pasando por Martín Menem.

El jueves por la tarde Francos le pidió una reunión al Presidente para hablar sobre su futuro. ¿Habrán conversado? Francos se había colgado la medalla de haber convocado a la reunión con veinte gobernadores el jueves por la tarde y de haberlo hecho junto al resto del gabinete.

El asesor Caputo se enteró por los medios. Se trató de una devolución de gentilezas. Francos había pedido públicamente que el asesor le ponga firma a sus decisiones días atrás y le atribuía a Caputo versiones en la prensa que indicaban su acercamiento a China. “Fuego amigo”. “Todos contra todos”. “Internismo al palo”.

La jornada del sábado estuvo signada por las negociaciones que Milei tuvo con su asesor Caputo para que este desembarque de manera oficial en el gabinete. Todo indica que será como un Ministro del Interior con poder ampliado, ortorgándole áreas como obras públicas, inversiones y vínculos con el lobby norteamericano además del manejo de las empresas públicas. Seguramente la cartera tendrá otro nombre más pomposo. Con malicia, una voz avezada con internas libertarias señaló que “era una derrota” del asesor. “Todo lo que ya tiene, y además, teniendo que poner la firma”.

No dejó de llamar la atención las idas y vueltas de Mariano Cúneo Libarona en Justicia. Sebastián Amerio, el hombre de Caputo en materia judicial continuará manejando el vínculo con la cartera.

Milei empuja el arribo de Caputo. Lo reconoció públicamente en una entrevista. Pero además será una manera de hacer equilibrio y de prolongar tensiones internas que no parece estar dispuesto a disipar.

En el círculo libertario de acceso a Milei, hay voces que ya no ocultan el fastidio. Que alertan sobre la diimensión que adquirió la pelea entre Caputo y hasta ponen en dudas que el Presidente haya tomado dimensión del problema. “Es como el sexo en la pareja. Si funciona, los otros problemas los vas llevando, pero si no unciona, es el único problema”, graficó una voz con acceso a la intimidad presidencial.

Así las cosas, una de las pocas certezas que recorren el espinel libertario era que hasta ayer, estaba todo dado para que José Rolandi siga colaborando en la jefatura de Gabinete, un rol que podría ser clave desde lo técnico con el Congreso.

Adorni conservará el área de comunicación y será el vínculo de los Milei con los ministros.

El próximo miércoles jurará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Con todo, entre gobernadores y bloques dialoguistas y dudas sobre el rol de Adorni, un hombre proveniente de los medios, pero sin ninguna experiencia política más que su exposición como vocero presidencial. Será el jefe de la administración nacional y aunque Caputo pueda llevar el vínculo con gobernadores, hay múltiples detalles de gestión que deberá llevar él.

Mientras tanto restan las definiciones en Seguridad y en Defensa. Patricia Bullrich habría cerrado ser la candidata libertaria en el 2027y le partió el bloque al PRO. Alejandra Monteoliva tiene todos lo números para ser sucesora.

En Defensa para reemplazar a Luis Petri suenan algunos nombres. Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio o Marcelo Rozas Garay, vice de Petri suenan para reemplazar al mendocino.

Ganadores y perdedores de un enroque que la Rosada no esperaba

El recambio ministerial en el Gobierno de Javier Milei comienza a dejar un saldo de ganadores y perdedores en el reacomodamiento de poder interno que continuará sucediendo en los próximos días.

La máxima ganadora hasta el momento es Karina Milei. La colocación de un hombre de su extrema confianza al frente de la administración nacional, da prueba de su poder y consolida su rol en el equipo de Gobierno. Manuel Adorni continuará conservando la comunicación oficial y la vocería además de tener un rol clave en el vínculo con los ministros.

La comunicación estará a cargo ahora en lo formal de Javier Lanari, aunque resta saber quién será el número 2.

Por ahora no está claro cuál será el rol de Santiago Caputo, aunque todo indica que acaparará además de Interior, Obras Públicas, Transporte, e inversiones. Seguirá teniendo el manejo de la SIDE y de la cartera de Justicia, además de haber colocado gente suya en todos los directorios de las empresas públicas. Diego Chaher, el encargado de las privatizaciones también trabaja bajo su órbita. También tendrá Salud con Mario Lugones.

Si Milei avanza en el rediseño del organigrama, Luis “Toto” Caputo deberá cederle competencia a su sobrino, Santiago. ¿Estará conforme? Después de todo, Pablo Quirno fue a Cancillería.

Caputo podría ganar decisiones en el organigrama, pero debería ser un funcionario, a tiro de decreto para ser expulsado por el Presidente además de poner la firma en cada decisión. En ese marco, ¿gana o pierde?

Parte de los derrotados son del ala “dialoguista” y profesional de la política. La renuncia de Guillermo Francos da cuenta de un fuerte desgaste sobre el sector encargado de llevar el vínculo con la oposición. En esa línea fue la salida de Lisandro Catalán.

En tanto el “clan” Menem conntinuará gozando del apoyo de Karina. Sin embargo, la interlocución y el apoyo en Francos era permanente. Sin Francos ni Catalán los Menem ganan un aliado en la Casa Rosada. Sin embargo, tras el triunfo electoral tienen un amplio margen de acción con el trío integrado por Martín, Eduardo “Lule” y Sharif.