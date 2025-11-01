Reacomodamientos en Nación: cordobeses atentos a los cambios en el gabinete de Milei

La noche del viernes llegó la confirmación del primer cambio en el gabinete nacional: Manuel Adorni ocupará la oficina de Guillermo Francos. También se espera un nuevo ministerio diseñado exclusivamente para el asesor –y monotributista– Santiago Caputo, con control de Obra Pública y Transporte.

La presencia de Adorni no genera grandes cambios en la relación entre la provincia con Nación. "Tendremos el mismo diálogo que construimos con Francos", dejan trascender.

Otros nombres en carpeta son Patricia Bullrich y Luis Petri. La ministra de Seguridad planea dejar su estructura sin mayores modificaciones, lo que podría impulsar a Alejandra Monteoliva –exfuncionaria del gobierno de De la Sota– a quedarse al frente del área, con el aval de la futura senadora libertaria.

También circuló que la salida de Francos podría afectar al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, lo que alivió a varios municipios agobiados por la pelea fiscal.

En Defensa, los rumores apuntan a Rodrigo de Loredo como posible reemplazo de Petri. Sin embargo, su entorno recuerda que tiene en agenda recorrer Córdoba para preparar su candidatura a gobernador. Ya fue funcionario de Arsat durante el macrismo y aprovechó esa plataforma para mostrarse como figura televisiva.