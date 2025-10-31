Roxana Martínez: "A veces está bueno pegarse una sacudida a nivel personal e ir por nuevos sueños y nuevos proyectos"

La salida de una figura tan consolidada de la televisión cordobesa es, sin duda, un evento significativo. Roxana Martínez, periodista y conductora de gran prestigio, reflexionó sobre el final de una era: su reciente despedida de la pantalla, la cual marcó el cierre de 35 años de dedicación a un mismo canal. Este cese de actividades ha sido descrito por Martínez como un momento "muy fuerte, muy movilizador", dejando su "corazón explotado de emociones y de agradecimientos".

La carrera de Martínez dentro del Canal 12 fue variada y pionera. Tras iniciar en producción, habiendo pasado previamente por la FM Power (102.3) y una agencia de publicidad, se convirtió en una de las primeras mujeres incorporadas por el canal en el área de noticias a través de concursos. A lo largo de su trayectoria, transitó por todas las áreas, ejerciendo como conductora, notera, y movilera de Arriba Córdoba durante 18 años. En sus últimos tres años, asumió el rol de conductora en Noticiero 12. Ella misma se definió como un "animal de la calle", valorando profundamente la adrenalina de cubrir la noticia en el momento en que se produce. Durante su trabajo en la calle, que implicaba cubrir accidentes, tragedias e inundaciones, la periodista sostuvo que siempre actuó con honestidad y mucho cuidado, consciente de que detrás de cada historia había familias, lo que le permitió conectar con los televidentes de una manera increíble.

Hito médico: llegó a la Argentina un fármaco para tratar la acondroplasia, una de las causas más comunes de enanismo

A sus 58 años, Martínez decidió abandonar esta exitosa etapa—una que la mantenía en una "zona de confort maravillosa"—para perseguir "nuevos sueños" y desafiarse personalmente.

Entrevista a Roxana "Roxi" Martínez

Juan Bernaus: 35 años. Nunca cambiaste de trabajo. Nunca cambiaste de empresa.

Roxana Martínez: En realidad, yo empecé haciendo producción en los SRT. Trabajé primero en la FM Power, la 102.3. Después hice algo de producción. También trabajé en una agencia de publicidad y ya después ingresé a Canal 12 y de ahí nunca me fui.

JB: Y pasaste por todos lados, ¿no?

RM: Claro, empecé haciendo conducción. Fui la primer mujer, junto con una colega, que el canal incorporó a través de concursos porque Canal 12 en esa época no tenía mujeres para el área de noticias. Después, por una situación particular económica de la empresa, los más jóvenes pasamos todos a la calle. Después volví en una etapa para los reemplazos de Arriba Córdoba. Durante todos esos años fui la movilera de ese programa. Y en estos últimos 3 años fui la conductora de Noticiero 12. Así que pasé por todas las áreas.

JB: Eras una periodista aguerrida. Sacarte de la calle debe haber sido todo un tema.

RM: Siempre la gente me preguntó la diferencia: "¿Qué es más lindo? ¿La calle o el piso?". Siempre dije que fueron cosas muy diferentes. El trabajo de la calle tiene algo que nunca va a tener el piso, que es la adrenalina que produce estar cubriendo la noticia en el momento que se produce. O sea, estar metiendo la nariz ahí en el momento que todo está sucediendo. En el piso es diferente, es otra cosa, es algo más tranquilo. En el piso tal vez tenés que presentar, comentar, opinar de algo que te llega donde vos no tenés el manejo del contexto de la situación.

JB: En el piso tenés que hacer una gran venta del trabajo que hizo otro.

RM: Claro, sí. Por eso digo que son cosas distintas. Yo dije que me consideraba un animal de la calle. Y al día de hoy sigo pensando que es algo que disfruté muchísimo y que me conectó con la gente de una manera increíble.

JB: Roxi, ¿por qué te vas?

RM: Ya son 35 años en el canal y en el canal ya hice de todo. Creo que, no había mucho más para hacer, pero tampoco yo me había planteado hacer otras cosas. Con Rubén Barboza (su marido) pusimos un emprendimiento turístico en Fiambalá (Catamarca), una posada rural. Pensábamos que iba a ser algo más tranquilo, pero el proyecto creció un montón. Hoy siento que es una manera de agradecerle a Rubén tantos años que me bancó. Siempre se me hizo muy difícil ir y volver seguido porque yo seguía con la conducción del noticiero. Entendí el planteo del canal que me decía: "No podés desaparecer cada dos semanas de la pantalla, sos la conductora". Entonces dije: "Bueno, es momento de cambiar una pasión, que es la noticia, por otra pasión, que es mi marido y este proyecto hermoso que tenemos en Fiambalá".

JB: Lo ponés primero a Rubén antes que el proyecto.

RM: Sí, totalmente. El proyecto es Rubén. No hay nada más importante que la familia. Sentí un poco, también, la necesidad de cerrar este ciclo y desafiarme, salir un poco de la zona de confort.

Funcionario de Llaryora sobre Milei: "Es un presidente diametralmente opuesto al que hemos conocido hasta la semana pasada"

JB: Porque la gente que tanto la mencionás vos dirá: "Está bien económicamente, trabaja en el mejor noticiero de Córdoba, es la conductora más prestigiosa... Está loca renunciando. ¿Por qué se va?".

RM: Varios me dicen: "Realmente no entiendo por qué te vas". Yo a esa gente le digo que a veces está bueno pegarse una sacudida a nivel personal e ir por nuevos sueños y nuevos proyectos.

​JB: 58 años y vas a salir de tu zona de confort.

RM: Nunca es tarde para salir de la zona de confort. Hay que pensar que cada vez vamos a vivir más años. Yo lo que voy a hacer es dejar de comunicar noticias para comunicar turismo y bienestar. Está buenísimo que nos empecemos a plantear cómo queremos llegar a esa etapa adulta. Entonces, me pareció superinteresante poder unir turismo y bienestar aprovechando que ya tenemos La Romadita y nada mejor que trabajar el bienestar en conexión con la naturaleza y la familia.

JB: ¿Llegas a jubilarte de Canal 12?

RM: En realidad yo del canal me fui con un retiro anticipado. Me fui un año y 8 meses antes. Independientemente del empuje, creo que empezar un proyecto a los 58 no es lo mismo que empezar a los 60. Gano dos años de ventaja en muchas cosas.

JB: ¡A los 60 ya iniciar un proyecto es una cosa de locos también!

RM: Hay mucha gente que inicia proyecto a los 60, que cambia de vida, que necesita hacer un click y ese click lo lleva por otros lados y está hermoso. Mucha gente me preguntó: "¿Y estás segura de que lo que viene va a ser tan bueno como lo que tuviste hasta ahora?" Y yo dije: "No lo sé". Y eso está bueno. Desafiante. Todo es un aprendizaje en la vida, absolutamente todo. ¿Por qué está esa exigencia de pensar que siempre en la vida tenés que tener todo el tiempo el éxito de tu lado? Y a veces el éxito te abandona por alguna razón, en algún momento, y tenés que aggiornarte y ser más flexible y adaptarte a lo que viene.

El “Milagro sobre hielo” y la lección detrás del trabajo en equipo

JB: Nosotros tenemos un trabajo recontraexitista. La mejor nota, la mejor pregunta, "lo tuvimos primero". Es muy competitivo.

RM: Reconozco que soy una privilegiada. Porque sé que hay mucha gente que quisiera salir de lo que está haciendo, vivir nuevas experiencias, tener nuevos proyectos y a veces la realidad no se lo permite. Al margen de esos privilegios, hay que animarse. Lo que viene puede ser mejor y si no es mejor, no se termina el mundo. Es una buena manera de mostrar cuán flexible somos como seres humanos para adaptarnos a lo que nos toca vivir.

JB: Te quiero hacer un par de preguntitas rápidas aprovechando tus años en el periodismo. ¿El mejor intendente que haya pasado por la ciudad en los años que vos estuviste trabajando como periodista?

RM: Rubén Martí, aunque siempre digo que hizo muchas cosas vinculadas con la estética de la ciudad y no de lo que no se ve, lo que está por debajo de la tierra.

JB: El mejor gobernador, ¿también fue radical o fue otro partido?

RM: El mejor gobernador... yo creo que Ramón Mestre (padre), aunque en lo periodístico tuvimos una relación pésima. Del peronismo siempre me ha costado aceptar un poco esa cuestión de demagogia que muchas veces han tenido en el manejo de los fondos de todos los cordobeses. Al haber estado tantos años en la calle y el haber visto tantas las necesidades de la gente, por ahí yo decía: "Tantos millones invertidos en publicidad y tantas necesidades insatisfechas de la gente". Si los políticos comprendieran que la mejor publicidad es la obra bien hecha, es la infraestructura, es la plaza para que las familias puedan llevar a jugar a sus hijos... Te puedo asegurar que no haría falta gastar esa cantidad impresionante que se gasta de dinero en publicidad.

Llaryora quiere achicar el Estado y un legislador libertario se opone

JB: ¿Tuviste un buen jefe? ¿Uno del que digas que aprendiste mucho?

RM: Sí, Marcelo Molina, que vino de Buenos Aires. Estuvo poco tiempo. Ahora sé que está por España. Dejó el periodismo, pero la verdad que me gustaba la mirada y la concepción que tuvo de cómo se hacía periodismo.

JB: El lunes, ¿qué es lo que vas a extrañar?

RM: Te voy a contestar al revés. Lo que no voy a extrañar. Yo era una persona muy obsesiva con el tema del manejo de la información. Por ahí me quemaba la cabeza, estar con todos los portales, con la radio, permanentemente chequeando. Creo que necesito hacer un stop en eso. ¿Qué voy a extrañar? Ir al canal y encontrarme con toda la gente. Yo he sido no solo una persona que llegaba al canal y subía al área de noticias, he andado por todas las áreas del canal. Por eso creo que me llevo tanto cariño de toda la gente, porque me gusta charlar con la gente, me gusta saber de la vida de las personas, de qué les pasa, qué sienten, cómo viven determinadas cosas. Igualmente, prometí visitarlos con mucha frecuencia.