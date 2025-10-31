Funcionario de Llaryora sobre Milei: "Es un presidente diametralmente opuesto al que hemos conocido hasta la semana pasada"

El ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, aseguró que Javier Milei “es un presidente diametralmente opuesto al que hemos conocido hasta la semana pasada” y que “reconoce los esfuerzos que han hecho los gobernadores”.

El funcionario dijo que el saludo del presidente con el gobernador Martín Llaryora fue “cordial” e “institucional”.

“Lo más relevante que hubo en esa reunión para nosotros es el fragmento donde el presidente Milei da un giro copernicano en su conceptualización sobre la labor de los gobernadores y específicamente del gobernador Llaryora durante estos dos años”, sostuvo Pastore.

“Y abandona ese mote absolutamente injusto con el que hemos cargado estos dos años de ´degenerados fiscales´ y pasa a reconocer el esfuerzo fiscal de las provincias, lo pone en números, 3,5% de reducción del gasto en las provincias”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.





