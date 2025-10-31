Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
REUNIÓN MILEI-GOBERNADORES

Funcionario de Llaryora sobre Milei: "Es un presidente diametralmente opuesto al que hemos conocido hasta la semana pasada"

El ministro Daniel Pastore aseguró que Milei es ahora "un presidente moderado, que reconoce los esfuerzos que han hecho los gobernadores".

Reunion de Milei con gobernadores en Casa Rosada 20251030
Reunion de Milei con gobernadores en Casa Rosada. | Presidencia de la Nacion
José Pérez
José Pérez
 joemaperez  joemaperez

El ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, aseguró que Javier Milei “es un presidente diametralmente opuesto al que hemos conocido hasta la semana pasada” y que “reconoce los esfuerzos que han hecho los gobernadores”.

Milei-gobernadores

El funcionario dijo que el saludo del presidente con el gobernador Martín Llaryora fue “cordial” e “institucional”.

“Lo más relevante que hubo en esa reunión para nosotros es el fragmento donde el presidente Milei da un giro copernicano en su conceptualización sobre la labor de los gobernadores y específicamente del gobernador Llaryora durante estos dos años”, sostuvo Pastore.

“Y abandona ese mote absolutamente injusto con el que hemos cargado estos dos años de ´degenerados fiscales´ y pasa a reconocer el esfuerzo fiscal de las provincias, lo pone en números, 3,5% de reducción del gasto en las provincias”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.


NOTICIA EN DESARROLLO


También te puede interesar
En esta Nota