Con bisturí político, Llaryora reordena la administración y unifica entes provinciales

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó un decreto que da inicio a una nueva etapa en la reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de la Ley N.º 11.015, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar la estructura de las sociedades del Estado y de economía mixta.

La medida forma parte de los procesos de modernización institucional que impulsa el gobierno. La premisa es clara: optimizar recursos, potenciar capacidades y dar mayor autonomía a quienes llevan adelante las políticas públicas del día a día.

Según lo establecido en el decreto, varias agencias provinciales adoptarán el formato de entes autárquicos. Entre ellas se encuentran:

- Agencia Córdoba Deportes,

- Agencia Córdoba Cultura,

- Agencia Córdoba Turismo,

- Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).

Estas instituciones mantendrán su denominación y su vinculación funcional con el Poder Ejecutivo, pero operarán con mayor autonomía administrativa y financiera.

La medida también da origen a un nuevo ente autárquico, "ProCórdoba", bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Este organismo integrará las competencias y recursos de tres agencias existentes: ProCórdoba, Córdoba Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba.

El decreto prevé la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes. Los ministerios de Gobierno y de Economía y Gestión Pública serán responsables de ejecutar el proceso de disolución, liquidación y constitución de las nuevas entidades, con la intervención de la Fiscalía de Estado.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública tendrá la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar la implementación de la medida.