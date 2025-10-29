El intendente Daniel Passerini tomará licencia por enfermedad durante 10 días

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, será operado mañana jueves en un centro médico de la capital cordobesa para extraerle la próstata luego que se detectaran "la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina".

La intervención del jefe capitalino fue anunciada este miércoles mediante un comunicado oficial.

Comunicado oficial

“El intendente, Daniel Passerini, se realizará mañana jueves 30 una cirugía programada en un nosocomio de nuestra ciudad”, inicia el comunicado oficial.

“La intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina”, precisa el documento.

Licencia por enfermedad

“Según los profesionales a cargo de su salud, en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la intendencia”, detalla el texto oficial.

“Durante ese lapso, estará a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto”, finaliza el comunicado.