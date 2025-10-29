Quiénes son los 18 diputados cordobeses que integrarán la Cámara Baja desde el 10 de diciembre

Desde el próximo 10 de diciembre se incorporan a la Cámara de Diputados los 9 diputados cordobeses electos en los comicios legislativos del 26 de octubre, entre los que se destacan el exgobernador Juan Schiaretti, y el libertario Gonzalo Roca.

De los 9 diputados electos el domingo pasado cinco son de La Libertad Avanza, tres de Provincias Unidas y uno de Defendamos Córdoba.

Por la fuerza política libertaria ingresan el abogado Gonzalo Roca, la influencer y exmodelo Laura Soldano, el director del PAMI Córdoba Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado, y el novel Enrique Lluch.

Por Provincias Unidas retorna a la Cámara Baja el exgobernador Juan Schiaretti y también integrarán ese cuerpo legislativo Carolina Basualdo y Miguel Siciliano.

Natalia de la Sota con bloque propio

Natalia de la Sota renovó su banca aunque dejó el bloque de Encuentro Federal para constituir su propia bancada.

"El domingo recibimos, en las urnas, un mandato de los cordobeses. Para cumplir con la palabra y continuar nuestro camino de coherencia, hoy conformé el nuevo bloque "Defendamos Córdoba" en la Cámara de Diputados", anunció el martes la legisladora nacional en sus redes sociales.

Quiénes siguen hasta el 2027

Los legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre de 2027 y continúan en la Cámara Baja son: Belén Avico (PRO), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), Juan Brügge (Encuentro Federal), Gabriela Estévez (Unión por la Patria), Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), María Cecilia Ibañez (La Libertad Avanza), Luis Picat (Liga del Interior ELI), María Celeste Ponce (La Libertad Avanza), Alejandra Torres (Encuentro Federal).

Además resta definir la constitución de eventuales nuevos bloques o interbloques a los que podrían sumarse los diputados electos el domingo y los que continúan hasta el 2027.

Quiénes dejan la Cámara Baja

Los que dejan la Cámara Baja desde el 10 de diciembre son: Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Héctor Baldassi (PRO), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Pablo Carro (Unión por la Patria), Rodrigo de Loredo (UCR) e Ignacio García Aresca (Encuentro Federal).