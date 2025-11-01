Gabinete: Mauricio Macri quedaría de nuevo sin lugares para sus exfuncionarios

Pocos dirigentes por fuera de La Libertad Avanza fueron más 'libertarios' que el expresidente Mauricio Macri. Es que no solo apoyó las principales medidas del gobierno de Javier Milei, incluso chocando muchas veces con voces de su propio partido, sino que incluso mantuvo ese apoyo y las declaraciones de tono conciliador aún en momentos en que desde LLA lo atacaban desde múltiples flancos.

Si se hace un balance de la relación entre Macri y Milei en estos dos años de gobierno, el saldo para el líder del PRO fue escaso. Obtuvo algunos lugares en las listas, muchas veces negociados de manera personal, y ciertas segundas líneas, pero a un alto costo partidario. El resultado se reflejó en las urnas: el oficialismo porteño terminó tercero en las legislativas locales.

En los hechos, la propia Karina Milei y sus armadores trabajaron sin mediatintas para cooptar el voto amarillo, sumando dirigentes a las huestes violetas, y sólo este último viernes, poco antes de que el propio Macri visitara en Olivos a Milei, Patricia Bullrich sacó del PRO a 7 nombres que le responden en Diputados, que con el eufemismo de que "fueron en listas compartidas" pasaron de un plumazo a formar parte de la bancada libertaria. Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez María Luisa González Estevarena y Carlos Almena.

Incluso resultó paradójico que, mientras Macri cenaba con el Presidente en Olivos, presentara su renuncia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y, en efecto dominó, también Lisandro Catalán en Interior. En ese contexto, ni Macri ni Milei se refirieron aún al contenido de su encuentro, pero las movidas de recambio ministerial esbozadas hasta ahora por el Gobierno dejan un dato saliente: Karina Milei mantendría una alta cuota de poder, el siempre omnipresente Santiago Caputo accedería finalmente a “las luces y las firmas”, y los eternos candidatos del PRO que se ofrecieron como “ministeriables” quedarían, una vez más, con saldo nulo.

Consumada la renuncia de Guillermo Francos, que tendría destino diplomático en reconocimiento a la labor prestada, el Gobierno anunció en ese lugar al vocero y legislador porteño electo Manuel Adorni, lo que representa que ese lugar quedó en manos, de manera indirecta, del sector de Karina Milei. Así el nuevo elenco ministerial quedaría conformado de la siguiente manera:

- Jefatura de Gabinete: Manuel Adorni. El actual vocero presidencial, de extrema lealtad a Javier y Karina Milei, reemplazará a Francos.

- Ministerio del Interior: Santiago Caputo. El "asesor estrella" desembarca formalmente en el Gabinete con un rol centralizado "al estilo noventista", absorbiendo las áreas de Transporte y Obras Públicas.

- Ministerio de Seguridad: Alejandra Monteoliva. La actual segunda de Patricia Bullrich (electa senadora) quedará al frente de la cartera.

- Ministerio de Justicia: Sebastián Amerio (actual Secretario de Justicia) asumiría como Ministro, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

- Vocería Presidencial: Javier Lanari. El actual subsecretario de Prensa ocuparía el lugar que deja Adorni.

Queda Defensa todavía con algún grado de incertidumbre, por la obligada salida de Luis Petri rumbo al Congreso. En cuanto a Francos, las versiones indican que su destino podría ser Ginebra, como embajador, que está entre los mejores destinos que puede ofrecer Cancillería, y en los hechos sería un 'dorado premio consuelo' luego que el veterano ahora exfuncionario sonara en su momento como posible reemplazo de Gerardo Werthein en el Palacio San Martín.

Patricia Bullrich se sabe que irá al Senado, donde encabezará el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, en tanto que Martín Menem seguiría al frente en Diputados, siempre de la mano también de Karina Milei. De hecho la movida ejecutada por Bullrich de mover a varios diputados que le responden desde la bancada del PRO a LLA apuntaría también en el sentido de "asegurar" que Menem no sufra sobresaltos a la hora de renovar autoridades en Diputados.

Si todas estas versiones finalmente se concretan en las próximas horas, el saldo de la victoria libertaria en las elecciones legislativas nacionales daría paso a un Gabinete “puro”, alejado de los discursos de consenso o de las fotos que mostraron a Milei junto a casi todos los gobernadores.

La tarea de negociar con los mandatarios provinciales los avances de cada tema quedaría en manos de Santiago Caputo, luego de los notorios sinsabores que sufrió Guillermo Francos, cuyas gestiones muchas veces no eran respaldadas por el propio Presidente, y del escaso éxito que tuvo Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior durante el último mes y medio.

