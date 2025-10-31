Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán este viernes en Olivos

Después de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, Javier Milei recibirá este viernes a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Desde el Gobierno no descartan que también participen del encuentro Karina Milei y Santiago Caputo, dos figuras clave del entorno presidencial.

La reunión entre el Presidente y el expresidente se dará en un contexto de posibles cambios en el Gabinete, que podrían incluir a integrantes del PRO, y en plena discusión sobre las reformas estructurales y el Presupuesto 2026. Se espera que ambos líderes analicen la búsqueda de consensos con los gobernadores y en el Congreso, en línea con los pedidos de gobernabilidad que surgieron desde distintos sectores tras los comicios.

Un nuevo capítulo entre el Pro y LLA: la reconciliación entre Jorge Macri y Javier Milei tras las elecciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El encuentro fue convocado por el propio Milei, quien este miércoles llamó al presidente del PRO para agradecerle su acompañamiento durante la campaña, en especial durante el escándalo por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, y lo invitó a Olivos.

La cita tendrá lugar un día después de la reunión que Milei mantuvo con 20 gobernadores en la Casa Rosada, donde se discutieron temas fiscales y políticos de cara al nuevo período legislativo.

Ambos dirigentes ya habían tenido una conversación telefónica el domingo, luego de la victoria libertaria. Según informó La Nación, Macri felicitó a Milei por el resultado y le sugirió realizar modificaciones en el Gabinete para fortalecer la gestión.

“Me invitó de vuelta a comer unas milanesas", dijo Macri sobre la convocatoria de Milei.

El vínculo entre ambos se recompuso en septiembre de este año, tras varios meses de distancia, cuando Macri se había sentido desplazado y sin influencia para colocar dirigentes propios en el Gobierno. Con el respaldo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el mandatario y el expresidente retomaron el diálogo y mantuvieron varios encuentros tras la confirmación de la alianza entre el PRO y el oficialismo.

En su última reunión, el 3 de octubre, acordaron “trabajar en conjunto” en la construcción de consensos a partir del 27 de octubre, con el objetivo de impulsar las reformas estructurales que consideran necesarias para estabilizar la economía.

Qué dijo Macri sobre la reunión con Milei y el futuro del PRO

En el marco de un evento del Banco BICE, en Chile, el expresidente Mauricio Macri se refirió a los temas que abordará con Milei este viernes. “Me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Volveremos a hablar; él acepta que yo le diga lo que pienso. Se retuerce un poco en la silla, pero se la ha bancado. Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades y él las ha tenido. Entonces, alguna estrella tiene este hombre”, expresó.

Según el referente del PRO, el triunfo del oficialismo fue impulsado por la gestión del Gobierno y por el acuerdo de swap de divisas con Estados Unidos. “La combinación de esas dos cosas rompió los esquemas de lo que todo el mundo esperaba. Lo más importante es que ya hay un 40% muy sólido que sabe que el rumbo es hacia la integración con el mundo”, afirmó.

Los dichos de Macri trajeron malestar en Casa Rosada y coletazos en el Congreso

Respecto al futuro del Ejecutivo, Macri agregó: “Ahora nuestro Presidente tiene que entender que tiene otra oportunidad enorme para mejorar el equipo que implementa el cambio. Además, exigió “músculo en la gestión” y en el diálogo para negociar.

Al ser consultado sobre la estrategia que selló la alianza electoral entre el PRO y LLA, destacó que el acompañamiento se sostuvo “a pesar de los destratos” del oficialismo. “Se discutió si LLA mataba al PRO. Esa discusión fortaleció al PRO”, planteó.

Sin embargo, si bien destacó que "las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”, aseguró que “el PRO está más vivo que nunca" y que "tendrá su propio candidato en 2027”.

TV