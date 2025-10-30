El expresidente Mauricio Macri plantó bandera y dijo que el PRO tendrá candidato propio a Presidente en el 2027.

Los dichos que fueron vertidos al otro lado de la Cordillera, en una exposición que realizó Macri en Chile, fueron escuchados con atención en la Casa Rosada en la previa del encuentro que Javier Milei y Macri mantendrán en Olivos mañana, cuando el jefe de Estado lo reciba para comer milanesas y hablar de la realidad del país tras el 41% que cosechó La Libertad Avanza, las futuras alianzas y la posible integración de miembros del PRO al Gabinete.

Por lo pronto, en el Gobierno calificaron como “ciencia ficción” las especulaciones de Macri sobre el próximo turno electoral. Es que en la Casa Rosada entienden que pensar en estos momentos en las próximas elecciones ejecutivas es un error y que además, LLA tiene como candidato ni más ni menos que al Presidente. Mucho más luego del respaldo que obtuvo el rumbo económico de Milei el pasado domingo.

Además, tienen claro que el triunfo del domingo pasado contó como principal artífice al partido armado por Karina Milei, la estrategia discursiva de Santiago Caputo y que si bien el PRO sumó, no fue determinante.

El líder del PRO nunca dejó de ser un dato incómodo para la Casa Rosada. Mientras Milei mantuvo una buena relación con Macri, los otros dos vértices del “triángulo de hierro”, Karina y el asesor Caputo miraron con desconfianza al ex presidente. En el oficialismo siempre creyeron que el aporte de Macri viene con “pedido de cargos”.

Por eso, y tras el sólido triunfo del domingo, la convocatoria al diálogo y el propio reconocimiento por parte de Macri de que las ideas de Milei son las “correctas”, las frases del ex presidente se siguen leyendo como un intento de “llevar agua para su molino”.

Los dichos de Macri fueron relativizados en Casa de Gobierno. Sin embargo, en el Congreso tuvieron eco. El bloque de diputados referenciados en Patricia Bullrich no vio con agrado las palabras del ex presidente.

Por caso, el diputado nacional Damián Arabia tomó la decisión de irse del bloque PRO, el cual está conducido por Cristian Ritondo. Lo comunicará en los próximos días. Arabia le dice a sus colegas que Macri lo “echó” del partido meses atrás, y que el próximo paso que dará no es ni más ni menos que efectivizar lo sucedido meses atrás.

Entre los diputados del PRO cercanos a Bullrich hay estupor ante los dichos de Macri. “No se entienden; son una falta de respeto”, señalan.

Además, destacan que Macri no respaldó a Sabrina Ajmechet que era la candidata número 4 en la lista de Diputados porteños y tampoco respaldó a Laura Rodríguez Machado, quien fue reelecta diputada por Córdoba.

Arabia dará el portazo pero no está claro cuál es el futuro de los restantes diputados cercanos a Bullrich.

Lo cierto, es que las declaraciones de Macri no gustaron y empujaron un pasito más a los bullrichistas a seguir a su líder.