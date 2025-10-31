Martín Lousteau mantiene ventaja sobre LLA por la última banca en Diputados en el escrutinio definitivo: cuándo se define

Avanza el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en la Ciudad de Buenos Aires y crece la tensión entre Martín Lousteau y La Libertad Avanza (LLA) por la definición de la última banca en la Cámara de Diputados.

El domingo pasado, el actual senador y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos alcanzó el cuarto lugar con el 6% de los votos, con el 99,39% de las mesas escrutadas. De esta manera, Lousteau se quedaba con la banca número 13 en juego, según el conteo parcial. De las 12 restantes, LLA obtuvo 7, Fuerza Patria 4 y el Frente de Izquierda 1.

Sin embargo, el resultado provisorio, que no tiene validez legal ante la Justicia Electoral, despertó sospechas en la lista encabezada por Alejandro Fargosi. Al dividir por ocho los 771.065 votos del oficialismo nacional, la octava candidata libertaria, Valeria Rodrigues Trimarchi, alcanzaría 96.383 votos, apenas 1.411 menos que los 97.794 obtenidos por el radical.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con el método D’Hondt, utilizado para distribuir las bancas, los votos de cada fuerza se dividen por la cantidad de lugares a repartir -en este caso, 13- y se eligen los 13 cocientes más altos.

Arrancó el escrutinio definitivo de las lesgislativas 2025: el resultado podría cambiar en ocho provincias

Por la corta diferencia, en el espacio libertario confían en que durante el escrutinio definitivo, iniciado este jueves, podrían acortar la distancia y arrebatarle la banca a Lousteau. El desafío para los libertarios es que, para revertir el resultado, el recuento final debería reflejar que al radical se le atribuyeron de forma incorrecta al menos 1.411 votos.

La otra posibilidad es que LLA logre aumentar sus votos, aunque en ese escenario el aumento necesario sería considerablemente mayor. Dado que se trata de la octava candidata libertaria, la diferencia de votos debe multiplicarse por ocho. En consecuencia, el espacio de Javier Milei necesitaría sumar cerca de 11.300 votos adicionales sobre los que ya posee para desplazar al radical de la Cámara Baja.

Se espera que el resultado del escrutinio definitivo de la Ciudad de Buenos Aires se conozca este viernes entre el mediodía y la tarde.

Desde LLA apuestan a que el voto de los argentinos residentes en el exterior pueda mejorar su desempeño, y aseguran haber hecho una fuerte fiscalización en las mesas faltantes, especialmente en las comunas 13 y 14. Algunos referentes libertarios también insisten en que el conteo de los sufragios de las cárceles podría aportar algunos puntos más a su favor.

En paralelo, el sector radical mantiene la calma. Aseguran que no hay ninguna posibilidad de que se revierta el resultado y remarcan que el equipo del senador realizó un seguimiento detallado de las actas desde el domingo de la elección y hasta creen que la deferencia podría ampliarse a su favor.

Finalizó el escrutinio definitivo en Misiones: en tiempo récord se confirmaron las 3 bancas a diputados nacionales

Hasta la tarde de este jueves, con siete de las quince comunas escrutadas, más los votos de personas privadas de libertad y argentinos en el exterior, la candidata libertaria había pasado a estar 228 votos arriba de Lousteau.

Sin embargo, ya entrada la noche, cuando se contaron cinco comunas más, Lousteau volvió a tomar la delantera y amplió la diferencia a más de 3.000 votos. De todos modos, en el partido libertario pidieron esperar el resultado final, ya que aún restan las comunas 13 y 14, donde confían en mejorar su desempeño.

TV

LT