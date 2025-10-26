Cautela en el búnker de Ciudadanos Unidos: llegó Martín Lousteau

Pasadas las 19, a poco más de una hora del cierre de los comicios, se imponía la cautela en el búnker de Ciudadanos Unidos, ubicado en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), en Tucumán al 1600. Uno de los primeros en llegar al salón, ubicado en el primer piso, fue Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y muy cercano a quien encabeza la lista de diputados, Martín Lousteau. Poco después ingresaron Piera Fernández, la segunda candidata a diputada de la lista; Lula Levy, consejera superior de la UBA y una de las impulsoras de las marchas federales por la educación y Graciela Ocaña y Martín Ocampo, candidatos a senadores por el espacio.

“Lo primero que tiene que hacer el gobierno, independientemente de las definiciones económicas, es convocar a una diversidad de actores amplia para ver cuál va a ser el rumbo y esperamos que haya un cambio del modelo económico porque si algo que nos ha quedado claro, es que hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y el gobierno tiene que tomar nota de eso", dijo Fernández, quien fue presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y desde allí impulsó las masivas marchas federales por la educación pública y gratuita del año pasado.

Lousteau llegó hasta la sede del Comité Capital de la UCR minutos antes de las 20:30 y se aguarda su palabra.

Lousteau sobre la "demoledora" situación económica: "Veo comerciantes que hay días que no abren caja"

Fernández consideró “muy positivo e inédito en la historia argentina” el armado de Provincias Unidas. “Tenemos por primera vez gobernadores de una diversidad política inmensa, compitiendo electoralmente con una mirada federal, integral y con la heterogeneidad que tiene la Argentina”, sostuvo. Provincias Unidas está integrado por los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio Torres; Jujuy, Carlos Sadir y Santa Cruz, Claudio Vidal. El "armador" es el ex gobernador de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti.

En el salón del primer piso del Comité Capital de la UCR había dispuestas a los lados mesas bajas y sillones. Una valla separaba a la militancia de los periodistas. Los partidarios de Ciudadanos Unidos seguían los datos del comicio desde sus teléfonos celulares pero no había comentarios en voz alta: reinaba la cautela. La música funcional estaba en un volumen bajo. El edificio tiene bustos de los principales referentes del partido centenario: Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín. En el ingreso, en la Planta Baja, hay un mural con textos sobre el Nunca Más que escribieron quienes pasaron por acá: entre ellas se lee "Nunca más al miedo".

Apenas se ve a un muchacho de boina, pero no es blanca sino verde

Ciudadanos Unidos pidió a la Cámara Electoral que sus votos se sumen a los de Provincias Unidas

Además de Lousteau y Piera Fernández, integran la lista de Ciudadanos Unidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gustavo Marangoni; Yessica Barreto; Roy Cortina; Dolores Martínez; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero; Jorge Giorno; Silvia Pace; Facundo Del Gaiso y Vanina Squetino.

Lousteau votó por la mañana en Palermo

A las 9:30, Lousteau votó en la escuela de educación superior San Francisco Javier, de Palermo. Al salir dijo: "Hoy es el día en que la sociedad decide cómo se reconfigura un Congreso, hoy decidimos cómo arranca el partido en los próximos dos años”.

Para el senador porteño, “si vos pasás de 211% de inflación anual a recesión y caída del poder adquisitivo, hay algo para decir, hay algo para decir que es que hay otra manera de resolver los problemas que Argentina arrastra hace mucho".

La incógnita de la tercera vía empezará a revelarse en cuanto se conozcan los primeros resultados oficiales.