Piera Fernández: "El gobierno intenta desprestigiar la universidad pública"

Ante una nueva Marcha Federal Universitaria que responde al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, la expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Piera Fernández explicó que “a toda esta situación se le suma la cuestión de cómo se construye la verdad y cómo se construyen los sentidos. Cuando hay un gobierno que se encarga, cada vez que habla y menciona la universidad pública, de inventar mentiras para deslegitimar el reclamo". "Es una situación angustiante y nos tiene agotados", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Nosotros hicimos nuestra columna de hoy diciendo que era un día y un gobierno de miércoles, siguiendo con aquella figura de que “miércoles” era una forma de suavizar un insulto, un día triste en muchos aspectos para la Argentina, porque los miércoles se producen la marcha de los jubilados y se agrega ahora la marcha más importante por el tema universitario, sobre la que le queremos dar visibilidad, y nos pareció que vos serías el significante más adecuado para hacerlo.

La verdad que, en pronto, acercándonos ya hacia las inmediaciones del Congreso para dar inicio a una nueva marcha que se junta hoy con el reclamo de todos los miércoles de los jubilados, pero también se junta con el reclamo del Garrahan, cuya ley de emergencia pediátrica también fue vetada por el presidente de la nación. Y la verdad que me parecía apropiado comenzar este, en virtud de lo que los escuchaba recién hablando sobre la situación de la vacunación y la emergencia que está en Argentina, comentándoles una cosa que hace un tiempo, visitando la Universidad Nacional de La Plata, me contaban sus autoridades: la Universidad Nacional de La Plata hoy está generando una planta de fabricación de vacunas que pretende, en los próximos años, producir las vacunas necesarias para cumplir de manera completa con el calendario de vacunación obligatorio de toda la provincia de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reestructuración del INTA: “Se quiere eliminar a los sectores que puedan aportar a la investigación”

Ese es uno de los miles de ejemplos que tenemos de lo que significa la universidad pública para la Argentina, una universidad pública que hoy no solamente está siendo definanciada de manera absoluta, en su presupuesto, sino, sobre todo, con una situación muy grave en la cuestión salarial de sus trabajadores, de sus profesores, con las becas de los estudiantes congeladas. Toda esta situación se le suma la cuestión de cómo se construye la verdad y cómo se construyen los sentidos. Cuando hay un gobierno que se encarga, cada vez que habla y menciona la universidad pública, de intentar desprestigiarla, de inventar mentiras para deslegitimar este reclamo. Así que, realmente, es una situación que es angustiante y que nos tiene agotados. Esperamos que hoy el Congreso de la Nación nos dé un respiro.

Bueno, recién poníamos el ejemplo de que la vacuna que finalmente tendría la vacuna proteica, la que estaría recomendada por los propios Estados Unidos como la mejor vacuna del COVID, es, en la Argentina, la que fabrica el CONICET con la Universidad Pública de San Martín. Ahí tenés hasta otro ejemplo concreto de lo que es la producción de conocimiento y cómo muchas veces se idealiza lo que se fabrica en otras partes del mundo y se subestima lo que producimos nosotros mismos. Y, sin ninguna duda, la universidad pública es la mayor fuente de crecimiento y movilidad social, que me parece que es otro elemento fundamental, no solamente desde el punto de vista material del desarrollo de un país, sino también desde el punto de vista de desarrollo individual de las persona. El famoso proyecto de vida del otro que tanto grita el libertarismo.

LT