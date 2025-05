Ante una nueva jornada de reclamos de por la caída del salario docente y el recorte presupuestario de las universidades, Piera Fernández, expresidenta de la Federación Universitaria Argentina, denunció que “brutal ajuste” ha provocado un “deterioro generalizado” de la comunidad educativa y aseguró que la situación es más grave que el año pasado. “El Gobierno ha tomado la decisión política de poner a la universidad pública como su enemigo”, lanzó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Piera Fernández fue presidenta de la Federación Universitaria Argentina entre 2022 y 2024. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está la situación universitaria? Ayer hubo marcha al Palacio Pizzurno, hoy paro. Desde el año pasado viene la preocupación en cuanto al presupuesto…

Sí, efectivamente. La situación del sistema universitario es más grave que el año pasado, producto de que, en términos generales, la situación de asfixia presupuestaria, salarial, en financiamiento para becas y para programas específicos, sigue igual bajo la misma crisis, sufriendo el mismo ajuste por parte del Gobierno nacional. El sistema universitario ya tiene un año de desgaste. Por un lado, estamos intentando mantener este tema en agenda y seguir logrando ese apoyo social que es tan importante para lograr que el gobierno escuche y tenga que dar un cambio de rumbo, porque no hay otra manera ante la decisión política de este Gobierno.

Hay estudiantes que ya no pueden llegar a las aulas y ya no tienen programas de becas que acompañen sus trayectos académicos. El programa de becas Progresar tiene una pérdida del poder adquisitivo, en cada monto de beca, de más del 60% entre este año y el año pasado. Los docentes tienen que agarrar otros laburos porque la pérdida del poder adquisitivo está casi en el 44% de su salario en el último año. Hay un deterioro generalizado sobre el sistema universitario producto de este ajuste brutal, que ha tenido también un correlato, desde lo discursivo, desde lo ideológico, muy fuerte por parte del Gobierno desprestigiando a la universidad pública. Es una situación de mucha angustia.

Elizabeth Peger: A nivel legislativo, ¿tienen la expectativa de poder avanzar como el año pasado con esa ley, que después lamentablemente fue vetada por el presidente Milei? ¿Hay alguna posibilidad?

Sí, efectivamente. El miércoles de la semana próxima, en la puerta del Congreso, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el Frente Sindical y la Federación Universitaria de Buenos Aires van a presentar una nueva ley de financiamiento universitario, con las mismas características que tenía la ley del año pasado. Recordemos que es una ley que viene a generar una recomposición salarial, a establecer pautas objetivas de cómo se tiene que distribuir ese presupuesto, a actualizar la beca de los estudiantes y también, por supuesto, a profundizar las auditorías. Cabe aclarar que hoy las universidades públicas están siendo auditadas por la AGN (Auditoría General de la Nación), pero esta semana también tuvimos un Congreso que no consiguió quórum para designar a las autoridades de la AGN.

EP: Hay una disputa feroz por esa definición también. Con lo cual, el organismo que te tiene que controlar, o que te tiene que auditar —supuestamente en el discurso del Gobierno— es el mismo que el propio Gobierno está frenando, porque no comparte las autoridades que están definiendo los bloques legislativos.

Claudio Mardones: También se había hablado de presentar un proyecto para una consulta popular vinculante, una iniciativa que no podría ser vetada. ¿Lo han dejado para otro momento? ¿La presentación del proyecto de presupuesto universitario es el primer paso, una ofensiva más ambiciosa?

La estrategia de la consulta popular continúa vigente. Es una estrategia que se planificó específicamente desde la Universidad de Buenos Aires, que considero, en términos personales, que es el paso siguiente, con posterioridad a la presentación del proyecto. Como bien mencionás, es una de las pocas herramientas que tenemos para que efectivamente esa ley luego no pueda ser vetada. Porque, si no, vamos a transitar el mismo camino que transitamos el año pasado. Que haya una ley, que primero la aprueben y que luego los legisladores se den vuelta, acompañando un veto presidencial, y le den la espalda al sistema universitario.

Hoy estamos en una instancia que requiere de mucha creatividad de todo el sistema, en torno a pensar cuáles son las estrategias que tenemos para solucionar este conflicto. Nos encontramos con un gobierno que ha tomado la decisión política de poner a la universidad pública como su enemigo, que no escucha, que no establece canales de diálogo, y que no pone sobre la mesa tentativas de solución al problema. De hecho, es un gobierno que ha cerrado el espacio de negociación paritaria libre y que está incumpliendo los convenios colectivos de trabajo. Al mismo tiempo, el año pasado tuvimos la posibilidad de tener una estrategia que nos permitió instalarnos en la agenda pública y lograr, luego de la marcha del 23 de abril, que fue tan convocante, un incremento en los gastos de funcionamiento. Recordemos que fue solo el 10% del presupuesto universitario.

CM: ¿Y por qué este año no se dio con la misma fuerza? Porque la expectativa era que, en este año, al menos pudiera reeditarse en abril una demostración universitaria que tuviera la misma potencia del año pasado.

Yo creo que hay voluntad de la comunidad universitaria de que haya esos niveles de movilización. Pero también hay una realidad que es que hoy necesitamos volver a interpelar a toda la sociedad. Cuando nosotros iniciamos el proceso de visibilización de este conflicto, a inicios de 2024, las universidades públicas no tenían ni siquiera para pagar la boleta de la luz de los próximos meses. El riesgo de cierre de la universidad era absolutamente inminente, y eso es una potencia que, ante la indispensabilidad de mantener las puertas abiertas, movilizó a toda la sociedad.

Hoy la realidad es que, con esa marcha, al haber logrado el incremento de los gastos de funcionamiento, podemos pagar las boletas de la luz. Ahora, hay un montón de otros programas que no se están pudiendo hacer porque los fondos no están llegando. Y el monto de este año, pese a que la inflación ha ido estabilizándose, son los mismos del año pasado y no ha habido una recomposición. Tenemos que ponernos muy estratégicos y creativos en cómo volvemos a interpelar a esta sociedad para que entienda que el conflicto no se solucionó. Ese riesgo, por más que no sea una puerta cerrada, sigue estando ahí. Lo que estamos perdiendo, tras este año de deterioro terrible, es la excelencia académica de la universidad pública, y ese acceso irrestricto que también nos garantiza la universidad, que son los dos pilares que la sostienen.

