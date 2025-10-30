El escrutinio definitivo finalizado este miércoles por la noche en la provincia de La Rioja confirmó el triunfo del oficialismo peronista que encabeza el gobernador Ricardo Quintela, con una ajustadísima diferencia de 782 votos sobre La Libertad Avanza (LLA).

De acuerdo con los resultados finales, el frente Federales Defendamos La Rioja obtuvo 90.686 votos, mientras que el espacio libertario reunió 89.804.

La provincia ponía en juego dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, que quedaron repartidas: una para Gabriela Pedrali (Federales Defendamos La Rioja) y otra para Gino Visconti (LLA).

Si bien el resultado no modifica la distribución de escaños, representa una buena noticia política para Quintela, uno de los gobernadores más críticos del presidente Javier Milei, quien en los últimos meses expresó su intención de disputar la conducción del Partido Justicialista (PJ) a Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, lo ajustado de la victoria peronista generó incertidumbre sobre el futuro político de la provincia, donde la última vez que triunfó un partido distinto al PJ fue en 1963, cuando se impuso la Unión Cívica Radical (UCR), en un contexto en el que el peronismo estaba proscripto.

En La Rioja había 305.300 personas habilitadas para votar a los dos diputados nacionales que renovaban sus bancas. En estos comicios no se eligieron senadores, aunque algunos distritos de la provincia también renovaron representantes en la Legislatura provincial.

Según datos de la Justicia Electoral riojana, la participación alcanzó el 69,4% del padrón.

