Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ratificó su triunfo en Chaco y desplazó al peronismo por una mínima diferencia

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales 2025 en el Chaco confirmó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las categorías de senadores y diputados nacionales, consolidando los resultados del conteo provisorio. Según pudo confirmar Perfil NEA, la alianza libertaria superó el 44% de los votos, lo que le garantiza dos bancas en el Senado y dos en Diputados.

De acuerdo con los datos de la Secretaría Electoral Nacional, LLA obtuvo 291.956 votos (44,11%) en la categoría Senadores, mientras que Fuerza Patria, encabezada por Jorge Capitanich, alcanzó 288.509 sufragios (43,59%). Con esta leve diferencia, el espacio oficialista se quedó con una banca en la Cámara Alta.

En la elección de Diputados nacionales, el escenario fue similar: La Libertad Avanza reunió 266.189 votos (40,21%), contra 255.876 (38,66%) de Fuerza Patria. También en esta categoría, cada fuerza se quedó con dos escaños, configurando una representación equilibrada en el Congreso.

La Libertad Avanza, primera fuerza en la provincia

Con el escrutinio definitivo cerrado, la fuerza impulsada por Javier Milei y respaldada en Chaco por el gobernador Leandro Zdero ratifica su liderazgo provincial y logra consolidarse como la opción con mayor apoyo en el electorado chaqueño.

El resultado refleja una elección sumamente pareja, marcada por la polarización entre los dos espacios políticos principales y por un descenso pronunciado del resto de las fuerzas.

Así quedaron los resultados finales

Senadores Nacionales

La Libertad Avanza: 44,11% (291.956 votos)

Fuerza Patria: 43,59% (288.509 votos)

Vamos Chaco: 2,38%

Frente Integrador: 1,33%

Partido Obrero: 1,54%

Proyecto Sur: 0,71%

NEPAR: 0,97%

Partido Dignidad Popular: 0,62%

UNIR: 0,58%

Polo Social - Movimiento de Bases: 0,24%

Diputados Nacionales