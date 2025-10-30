Finalizó el escrutinio definitivo en Misiones: en tiempo récord se confirmaron las 3 bancas a diputados nacionales

En la provincia de Misiones finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales 2025 en las que se pusieron en juego tres bancas a diputados nacionales, que contó con la participación de 627.697 votantes sobre un total habilitado de 1.006.564 ciudadanos, lo que representa una concurrencia del 62,36% del padrón electoral provincial.

La nueva composición de la Cámara de Diputados de la Nación contará con dos integrantes de las filas de La Libertad Avanza y un legislador perteneciente al Frente Renovador de la Concordia Neo.

Culminó el conteo de las 2.931 mesas que se abrieron para que los electores eligieran a sus representantes en el territorio norteño y la Junta Electoral detalló cuáles son las fuerzas que la representarán en la Cámara Baja.

Diputado Nacional electo por La Libertad Avanza, Diego Hartfield

Los resultados definitivos del escrutinio definitivo en Misiones arrojaron que los tres diputados nacionales nuevos que asumirán en la Cámara de Diputados son: Diego Hartfield y Maura Gruber de La Libertad Avanza (LLA) que reunieron un total de 224.287 votos (35,73%).

En tanto que, el último lugar lo obtuvo el ex gobernador de Misiones durante el período 2019-2023, Oscar Herrera Auad por el Frente Renovador de la Concordia Neo con 181.848 sufragios (28,97%).

Oscar Herrera Auad, diputado nacional electo por Misiones

La tercera fuerza en Misiones fue Fuerza Patria, cuya candidata fue la exdiputada nacional María Cristina Brítez, quien sacó 56.807 votos con tan sólo un 9,05%.

Estas cifras determinan la composición de las bancas de diputados nacionales por Misiones y reemplazan a quienes finalizan mandato en diciembre: el actual legislador nacional por el Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Fernández; el parlamentario de la UCR, Martín Arjol y Florencia Naiara Klipauka, que había sido electa por la coalición Juntos Por el Cambio.

Resto de los candidatos según cantidad de votos obtenidos:

4. Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente Popular Agrario y Social) – 50.516 votos (8,05%)

5. Germán Palavecino (Partido FE) – 25.862 votos (4,12%)

6. Gustavo González (Unión Cívica Radical) – 22.889 votos (3,65%)

7. Ninfa Alvarenga (Partido Libertario) – 13.388 votos (2,13%)

8. Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal/Activar) – 9.198 votos (1,47%)

9. Florencia Aguirre (Partido Obrero) – 8.556 votos (1,36%)

10. Carmelo Bárbaro (Frente por la Vida y los Valores) – 7.653 votos (1,22%)

11. Dalila Blach (Concertación/Forja) – 3.470 votos (0,55%)

Se registraron un 2,29% de votos nulos, porcentaje que equivale a 14.398 sufragios que no fueron convalidados.

