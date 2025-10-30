La Libertad Avanza y el PRO formaron un interbloque para controlar Diputados y avanzar con los proyectos oficialistas

El PRO y La Libertad Avanza (LLA) formarán un interbloque en la Cámara de Diputados con el cual lograrían tener la primera minoría, y eso le permitiría al oficialismo sancionar las iniciativas que necesita.

Fuentes parlamentarias le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que esa unión de bloques sumaría 115 diputados: 81 de la Libertad Avanza (LLA) y 24 del PRO. Gracias a estas cifras, LLA conseguiría mayoría en las comisiones y, además, la presidencia de esos cuerpos parlamentarios, un elemento fundamental para lograr sancionar las leyes.

Martín Menem y Cristián Ritondo

Este interbloque empezó a tomar forma en el encuentro que tuvieron este miércoles 29 de octubre el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem. Fuentes parlamentarias revelaron que Ritondo dijo que no quiere ser presidente de la Cámara de Diputados, el cuerpo donde sería reelecto Menem.

En estos momentos, Ritondo está ocupado conteniendo a un grupo de legisladores bullrichistas que, impulsados por Damián Arabia, busca armar su propia bancada dentro del interbloque. De acuerdo a las fuentes parlamentarias antes citadas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoya al referente del PRO para mantener junta la bancada, que está integrada por una decena de legisladores que responden a ella y catorce que siguen al referente macrista.

Con respecto al rol que jugará el diputado reelecto Diego Santilli, dijeron que solo será legislador, ya que su intención es recorrer la provincia de Buenos Aires para poder postularse como candidato a gobernador dentro de dos años.

Diego Santilli con Patricia Bullrich

La Libertad Avanza espera que, con el escrutinio definitivo, puedan sumar más diputados, porque todavía faltan los resultados en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que le revelaron fuentes parlamentarias a NA, el oficialismo espera tener como aliados a los seis legisladores radicales que responden a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza); otro legislador de la provincia de Entre Ríos; y la bonaerense Karina Banfi. También piensan que tendrán el respaldo de los siete diputados de Libertad y Futuro, de Innovación Federal, y algunos de Provincias Unidas, espacio que tendrá diecisiete legisladores (seis cordobeses, tres santafesinos, dos bonaerenses, dos jujeños, dos porteños, un correntino y un santacruceño).

Por otro lado, el interrogante es qué posición tomarán los diputados que responden a los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil; y el justicialismo kirchnerista de Santiago del Estero.

Osvaldo Jaldo

El 26 de octubre, luego de conocerse la victoria de La Libertad Avanza, el máximo referente del PRO escribió un texto en su cuenta oficial de X dejando en claro su apoyo al oficialismo.

“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, dice el tuit del expresidente.

