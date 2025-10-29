Primeros cambios en el Congreso: Natalia de la Sota se armó un monobloque en Diputados

Natalia de la Sota formalizó la creación de su propio bloque en la Cámara de Diputados, denominado “Defendamos Córdoba”, y confirmó así su alejamiento del espacio Encuentro Federal, que integra el interbloque Provincias Unidas de Juan Schiaretti. La decisión llegó dos días después de las elecciones legislativas del domingo pasado, en las que la dirigente peronista obtuvo el 8,75% de los votos en la provincia mediterránea y consiguió renovar su banca.

En una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la diputada comunicó: “He decidido conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La legisladora justificó la medida como “una señal de coherencia con lo que planteamos en nuestra campaña y que responde fielmente al mandato popular recibido en la elección del domingo pasado”.

Identidad propia y tensiones con el cordobesismo

Aunque evitó declaraciones altisonantes, la ruptura marca un gesto político fuerte. De la Sota venía diferenciándose de Miguel Pichetto dentro de Encuentro Federal, y en distintas votaciones mostró distancia del bloque cuando se trataba de respaldar al Gobierno. Ahora busca una identidad legislativa con sello provincial, separada del armado que encabezan Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

De la Sota rechazó la reforma laboral de Milei y alertó: "Me avergüenza que el peronismo no haga cosas que le hacen bien a la gente"

En el entorno de la diputada señalan que su prioridad será mantener una oposición clara a Javier Milei, pero con autonomía respecto de las estructuras partidarias. “Defendamos Córdoba” aspira a representar al electorado “cordobés desencantado”, aquel que acompañó su lista pese al avance libertario y la caída del peronismo provincial.

El movimiento también reacomoda el tablero del poder interno en el cordobesismo. Tras la derrota de Provincias Unidas frente a La Libertad Avanza, el espacio de Llaryora intenta reordenarse, mientras la hija del exgobernador José Manuel de la Sota emerge como una voz con peso propio en el Congreso.

Un bloque, una señal y el futuro del peronismo cordobés

Desde la sede del Gobierno provincial siguen con cautela los pasos de la diputada. Es que en la previa a los comicios, su espacio había generado inquietud, aunque el resultado final —ocho puntos y una banca asegurada— llevó cierta tranquilidad. Sin embargo, su decisión de romper con Encuentro Federal y sostener una agenda propia presiona al llaryorismo a redefinir alianzas en el Congreso.

En su entorno aseguran que no busca un enfrentamiento, sino “defender los intereses de Córdoba sin obediencia”. La posibilidad de sumarse a Provincias Unidas no está descartada, pero solo si el espacio mantiene un rol opositor al Ejecutivo nacional, algo que con los resultados del domingo no será fácil para un espacio que responde a gobernadores.

Con un peronismo golpeado y un oficialismo que llama al diálogo con los gobernadores, De la Sota intenta transformarse en un actor de peso en el escenario nacional hacia 2027 ocupando el espacio opositor cordobés.

JD / MU