Elecciones en Córdoba: votó Natalia de la Sota denunció violaciones a la veda electoral

La primera candidata a diputada nacional por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, advirtió este domingo que “algunos candidatos faltaron el respeto a la veda electoral”, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Tras emitir su voto en la escuela Ing. Juan M. Masjoan, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, la dirigente pidió “cumplir las normas” y convocó a los cordobeses a participar masivamente de los comicios.

“Estoy muy preocupada. Han faltado el respeto a la veda electoral los candidatos. Hay que cumplir las reglas y las normas”, expresó De la Sota, quien se mostró confiada en que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y alta concurrencia.

EN VIVO | Elecciones 2025 en Córdoba: la tendencia es una ventaja leve de Milei sobre Schiaretti

Durante su diálogo con la prensa, compartió un recuerdo familiar de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota: “A las 8 de la mañana me llamaba y me decía ‘¿ya votaste?’”. La candidata comentó que planeaba “comer unas empanaditas con mis hijos” y luego esperar los resultados “en casa, con tranquilidad y con el equipo de trabajo”.

“Estamos contentos, entusiasmados, viendo que la jornada se desarrolla bien. Eso nos da tranquilidad y esperanza. Es el momento en que podemos elegir el rumbo de Argentina”, añadió la dirigente, que comparte la boleta de Defendamos Córdoba con Marcelo Ruiz, en el casillero 11 de la Boleta Única de Papel.

De la Sota insistió en la relevancia de los comicios y el papel de Córdoba en el escenario nacional: “Creo que lo que va a decidir Argentina y Córdoba es importante: qué rumbo sigue. Van a decir si están de acuerdo o no con el rumbo que ha llevado estos dos años el Gobierno nacional”.