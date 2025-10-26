Schiaretti en Córdoba: “Somos la voz de la producción, no de la timba financiera” tras tres bancas aseguradas

Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) y la publicación de los resultados de las demás fuerzas, la fuerza liderada por Juan Schiaretti, Provincias Unidas, alcanzó el 28,27% de los votos, quedando a 14 puntos del sector libertario y asegurando tres bancas en el Congreso.

En un día histórico para la política cordobesa, tanto Schiaretti como Martín Llaryora celebraron los resultados de las elecciones legislativas y destacaron la participación de los ciudadanos. “Agradezco al pueblo de Córdoba por haber concurrido y porque todo sea desarrollado en paz como corresponde en democracia. Y agradezco a los cordobeses que confiaron en nuestra propuesta y nos permitieron sumar un diputado nacional más respecto de los dos que presentábamos. Muchas gracias".

Boom argentino en Wall Street: acciones suben hasta 35% y el mercado mira al dólar

El funcionario felicitó a los ganadores, entre ellos Gonzalo Roca, y valoró el desempeño de su propia fuerza, Provincias Unidas. “Para nosotros es importante contar con más diputados en un país que, más allá del triunfo que tuvo La Libertad Avanza a nivel nacional, continuará fragmentado en el Congreso de la Nación”, señaló.

A su vez, destacó que la ciudad es la voz de la producción y del trabajo, "no de la timba financiera”. En sus palabras, remarcó la necesidad de consolidar un federalismo real: “nosotros somos la expresión del federalismo y nunca vamos a dejar de velar para que nuestra Argentina sea de una vez por todas federal. Que dependa de lo que se decide en el AMBA y sus alrededores. Argentina necesita tener una propuesta federal para poder ser federal en serio. Y esa propuesta la encarnamos desde Provincias Unidas”.

La Libertad Avanza ganó en Córdoba con el 42% y consiguió 5 diputados

Luego, sostuvo que la fuerza cordobesa es “la expresión de la búsqueda de consensos y no del sometimiento. Somos, en definitiva, la expresión de un país normal, de un país que tenga sentido común, de un país que vaya hacia adelante todos juntos. Eso expresa Provincias Unidas en el concierto de la patria”.

Gestión, federalismo y diálogo: los ejes de Provincias Unidas

Entre los compromisos legislativos que anunció, se mencionó la eliminación de retenciones, la sanción de leyes que faciliten el primer empleo para jóvenes, y la promoción del turismo regional como motor económico: “Y vamos, como siempre, levantando nuestras banderas: somos la expresión de la producción y el trabajo, la expresión del federalismo”.

Por su parte, Martín Llaryora subrayó la importancia de la participación ciudadana y el respeto entre fuerzas políticas: “Dios nos regaló un día maravilloso para que todos pudieran participar. En todo lo que fue el desarrollo de la campaña, todos los candidatos, tanto los cordobeses como los que vinieron a visitar la provincia, tuvieron la posibilidad de expresar sus ideas en paz, sin agresión, convirtiendo a Córdoba nuevamente en una cuna de la democracia y el respeto de los derechos de los demás”.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

Llaryora también destacó la consolidación de Provincias Unidas como tercera fuerza nacional: “Nosotros sabíamos que era una elección muy difícil. Sabíamos que generar una alternativa a la polarización es complicado, pero Córdoba y nosotros nunca nacimos para las cosas fáciles”.