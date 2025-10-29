De Loredo espera que Mestre se vaya luego del 3% en las urnas

En el círculo próximo al diputado nacional Rodrigo de Loredo no causó ni un mínimo de sorpresa el 3% que sacó Ramón Mestre en las elecciones legislativas del domingo. Dicen que ya lo venían advirtiendo, pero el pase de factura cobró mayor volumen con el resultado puesto. El ex intendente "hizo su juego funcional al PJ", remarcan deloredistas puros y jefes territoriales aliados del interior.

El cabeza de la Lista 3 obtuvo el magro resultado de 62.847 votos (3,23%). Terminó sexto en la general, pero a nivel Capital se ubicó séptimo, por debajo de Agustín Spaccesi (Partido Libertario) y el Frente de Izquierda de Liliana Olivero. La peor elección para la UCR con tonada en su historia.

Las urnas dieron su veredicto: un 3% para la lista "pura" de Mestre. Tras la cruda derrota, el deloredismo espera la autoexclusión del ahora excandidato a diputado nacional por la UCR, pero el referente de Confluencia quiere dar pelea por la conducción partidaria en la próxima interna. Prepara una reunión el 15 de noviembre para aglutinar a su tropa.

Para algunos radicales se avecina una "guerra" entre ambos en medio de los escombros de la UCR cordobesa que dejó la interna detonada y judicializada que dio a luz a "un candidato contra natura". El deloredismo echa por tierra ese escenario. "Lo de Mestre está game over", replican. En el mar de fondo, voces boina blanca del interior redoblaron su queja por el juego de Mestre "funcional al PJ" que terminó en "un fracaso electoral".

Cerca de Loredo le endosan todo el peso de la derrota al exintendente y buscan salvar la "marca" del radicalismo cordobés. "Es hora de que dé un paso al costado", señaló un radical del norte al apuntar contra Mestre. "El radicalismo no fue ahí (por la Lista 3)", remarcó. Claramente, los intendentes y los jefes territoriales de la UCR no le juntaron los votos.

"Sacó menos de un tercio de los votos respecto al padrón de afiliados", aportó un boina blanca de filas deloredistas y subrayó: "Quedó claro que no representaba la identidad radical". "No lo votaron ni los radicales", sentenció.

Mestre “solo”

El excandidato a la Cámara Baja reprocha que le cerraron los comités locales durante la campaña. Pero, una voz de peso, recordó que un grupo de jefes comunales hablaron con Mestre en plena interna -antes de la detonación- para que abandonara su "tozudez" de ir primero en la lista, pero el exintendente no dio el brazo a torcer. Se buscó "arreglar", pero "la condición de Mestre era ser primero", aportó la fuente.

Desde el interior provincial, un interlocutor válido cuestionó, al igual que dirigentes deloredistas, que Mestre -ayudado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja- ignorara dos veces lo resuelto por el Congreso partidario. "El máximo órgano partidario trazó un rumbo", afirmó un leal a De Loredo al aludir a la voluntad de que la UCR acordara una alianza con otros partidos. La Lista 3 nunca estuvo en los planes del referente radical.

En su entorno dicen que a Mestre "lo dejaron solo" en estas elecciones de medio término. "No, están solos", retrucó un cercano a De Loredo al manifestar que las urnas le dijeron que "no representa a la UCR".

No fue el único del palo deloredista que repasó los números de las últimas elecciones al fijar posición y buscar salvar la "marca" de la UCR con tonada. "El radicalismo vale con De Loredo", resaltó. Al respecto recordó: “Mestre candidato en 2019 sacó 8 puntos. De Loredo en 2023 sacó 40. Mestre de nuevo saca 3%”.

"No está muerta la marca. El radicalismo no fue ahí (por la Lista 3). Hay que apostar a las coaliciones" para el 2027, aseveró un radical con despliegue territorial en el interior profundo.

Alianza en 2027

Ante este escenario, deloredistas puros y dirigentes que convergen en Generación X reafirmaron la voluntad aliancista que expresa la mayoría dentro de Casa Radical, aunque el "factor Milei" seguirá siendo la piedra en el zapato, con la mirada puesta en 2027.

En Confluencia sostienen que Mestre "dará pelea", mientras que De Loredo se concentrará -en el corto plazo- en cerrar su mandato como diputado ante el debate en el Congreso del Presupuesto 2026 que acaparará todas las miradas.

Desde su círculo más próximo ratificaron que De Loredo es el "candidato natural" de la UCR para el 2027. Eso sigue firme en la pulseada que viene por conquistar el poder en la provincia. Sin embargo, más allá de la insistencia de Luis Juez de aspirar al máximo sillón del Centro Cívico, el escenario político vio nacer a un tercer actor -el libertario Gabriel Bornoroni- para encabezar una alianza opositora en la batalla cuerpo a cuerpo contra el peronismo cordobés.

En el deloredismo hacen foco en la necesidad de "una gran alianza para el 2027", pero reconocen que -con una Córdoba pintada de violeta furioso- será difícil que el poder libertario no busque imponer su candidato puro. Eso dependerá de cómo le vaya a la gestión de Javier Milei los próximos dos años.

Los que se paran en la oposición a De Loredo piden un debate interno. "¿Qué va a hacer el radicalismo estos dos años… viendo si le chupan las medias a La Libertad Avanza (LLA) para que te tiren un espacio?”, se quejó un radical aliado a Mestre en la campaña. Cerca del diputado recalcan: "El máximo órgano partidario definió un rumbo" en el horizonte 2027.

"Queda claro que, si no haces una alianza grande de la oposición, esto no funciona", razonó un interlocutor radical y apuntó su mirada a la división que terminó afectando al PJ en Córdoba. La derrota por 14 puntos ante LLA golpeó fuerte a Juan Schiaretti en su aspiración presidencial con el sello de Provincias Unidas.