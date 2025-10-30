Carolina Losada sobre las herméticas reuniones en el Consejo de Mayo por la reforma laboral: "Hay un pacto de confidencialidad"

“Hay un pacto de confidencialidad y el que habla sobre cómo va a ser el proyecto miente, porque todavía no hay nada cerrado”, respondió a PERFIL Carolina Losada. La senadora forma parte del Consejo de Mayo, el grupo de trabajo encabezado por Federico Sturzenegger que trabaja por estos días en la redacción de la reforma laboral que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso en sesiones extraordinarias.

En las últimas horas se dieron a conocer los principales ejes del proyecto. Sin embargo, Losada aseguró que todavía “no hay nada cerrado”. “Hasta ahora se había trabajado con mucha seriedad y no se había filtrado nada. No sé cuál es el objetivo de quien lo filtró. Puedo tener mis sospechas, pero lo único que se consigue así es embarrar la situación”, se quejó la senadora radical.

Además, aseguró que no hablará en público sobre cuáles son los puntos de acuerdo y de discusión entre los integrantes del Consejo de Mayo para respetar el pacto de confidencialidad. La senadora aclaró que no se trata de un pacto escrito, sino que fue un acuerdo de palabra para poder avanzar en el proyecto con tranquilidad.

De la Sota rechazó la reforma laboral de Milei y alertó: "Me avergüenza que el peronismo no haga cosas que le hacen bien a la gente"

La reforma laboral es uno de los 10 puntos que firmaron los gobernadores con el presidente, Javier Milei, en julio de 2024. Desde entonces, hubo reuniones mensuales entre los dirigentes que asumieron el rol de “consejeros” y encuentros semanales de los equipos técnicos. Para temas puntuales se convocó a ministros y a personas de “máxima confianza” de los consejeros, contó la senadora sobre la dinámica de trabajo.

El grupo de consejeros está conformado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la senadora Losada; el diputado Cristian Ritondo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

“Cada uno está en representación de un sector diferente. Yo por el Senado, Ritondo por Diputados, Federico y Francos por el Gobierno y Rappallini por la UIA. Martínez está por la CGT y no por UOCRA. Eso es importante porque su postura va más allá de lo que piensa en términos personales. La UOCRA tiene convenios mucho más modernos y él tiene una visión más abierta, pero tiene que darse vuelta y hablar con la CGT”, contó Losada.

El borrador filtrado de la reforma laboral

A pesar de los intentos por mantener el hermetismo acerca del avance del proyecto, en las últimas horas se filtró un borrador del proyecto.

Según publicó Ámbito, la propuesta del Consejo de Mayo insiste en nueve puntos principales: 1) modificación del cálculo indemnizatorio; 2) cambios en los criterios de antigüedad; 3) fraccionamiento de las vacaciones; 4) modificación de las condiciones de trabajo a criterio del empleador; 5) incorporación al salario de beneficios no remunerativos -como comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular o reintegros médicos- exentos de aportes y con un tope del 10% del salario; 6) otorgamiento de retribuciones variables por mérito sin que generen derechos adquiridos; 7) la reducción de la prestación al 80% del salario no remunerativo en caso de enfermedad o accidente inculpable; 8) la inclusión de un tope de diez sueldos y la exclusión del aguinaldo en el cálculo de la indemnización; 9) modificaciones ante instancias judiciales.

Losada rechazó confirmar o descartar alguno de estos puntos y dijo que “todos los trascendidos previos al deadline no tienen sentido”. Y agregó: “Ayer, por ejemplo, hubo una reunión de asesores y ya hubo cambios”.

La Casa Rosada da por descontado que habrá convocatoria a Extraordinarias

Con respecto a la preocupación por la flexibilización laboral en un sector de la sociedad, respondió. “La flexibilización tiene una connotación súper negativa. Lo que se busca es beneficiar tanto al empleador como al trabajador. Hoy la mitad de la gente no tiene derechos porque no tienen un laburo en blanco.. Se pretende generar las condiciones para que sea más sencillo incorporar personas a las empresas y que más cantidad de personas trabajen en blanco”, subrayó.

En 2024, la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez había presentado un proyecto de reforma laboral que incluía una extensión de la jornada de trabajo de las 8 horas actuales hasta las 12. Este punto encendió todo tipo de alarmas en un sector de la población desde que el debate se reactivó con el triunfo en las elecciones de medio término del Gobierno.

Tanto ruido generó el asunto que, el jueves 30 por la mañana, el ministro Sturzenegger tuvo que aclarar: “No tiene ningún asidero, es un disparate”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

La misión del Gobierno: conseguir votos

Luego de ganar las elecciones de medio término, Milei convocó a los gobernadores a una reunión en Casa Rosada. El encuentro se pactó para este jueves 30 a las 17. El objetivo del Ejecutivo es recomponer el vínculo con los mandatarios para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso y avanzar con su paquete de medidas, entre las que se incluyen la reforma laboral.

Quiénes son los gobernadores que van a negociar a la Casa Rosada

“Me pareció muy bien que en posición ganadora el Gobierno haya sido lo suficientemente humilde como para llamar a todos. Ahora quiero ver qué pasa con esta reunión y si el Gobierno realmente está en una posición de escucha. Si quieren hacer las cosas bien y conseguir los apoyos van a tener que atender a las necesidades de las provincias”, reflexionó Losada.