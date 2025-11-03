Gustavo Damián González: “El Gobierno está en una oleada ganadora y va por las reformas”

En conversación con Canal E, el analista político, Gustavo Damián González, evaluó los movimientos en el gabinete nacional y aseguró que el oficialismo atraviesa una etapa de fortalecimiento político tras las últimas elecciones.
Un Gobierno envalentonado tras las urnas
Para González, los cambios recientes en la Casa Rosada reflejan un nuevo escenario político impulsado por los resultados electorales. “Antes del viernes estábamos hablando de una posible devaluación y del impacto de una derrota electoral; ahora el Gobierno está en una oleada ganadora”, afirmó.
El analista destacó que “un triunfo en 14 provincias envalentona a un presidente que, entre otras cosas, criticaba las candidaturas testimoniales, y esto es algo parecido a eso”. En ese contexto, resaltó el ascenso de Diego Santilli como figura clave en la relación con los gobernadores y la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros.
Según González, “si bien el jefe de gabinete es Adorni, será Santilli quien mantenga el vínculo con las provincias”, anticipando un esquema de poder compartido en el Ejecutivo. Además, remarcó que el oficialismo prepara un paquete de reformas estructurales: “Ya estamos hablando de sesiones extraordinarias para avanzar con la reforma tributaria, jubilatoria y laboral”, subrayó.
Las internas y la salida de Franco
La renuncia de Franco también fue tema central del análisis. Para González, se trató de una salida previsible. “Franco sentía que había internas en el Gobierno que él no podía saldar y que Caputo estaba avanzando en liderazgo y poder político”, explicó.
El analista consideró que “Franco fue un arquero político durante dos años, conteniendo los conflictos mientras el presidente se peleaba con todo el mundo”, y lamentó que su salida no fuera reconocida públicamente: “Lo extraño es que el presidente no le agradeció los servicios prestados; sin duda hubo algún chiforroteo entre ambos”, añadió.
Respecto al futuro del ahora exfuncionario, González fue categórico: “Franco cumplió una tarea titánica estos años; seguramente no se fue de buen grado, pero las tensiones internas pesaron más”.
Santilli, el gran beneficiado del tablero político
En el cierre, González destacó la sorprendente recuperación política de Diego Santilli. “Después de haber perdido una interna, termina ganando la provincia de Buenos Aires y hoy es sin dudas un candidato a gobernador”, señaló.
El politólogo recordó que “todo eso sucedió en apenas 20 días; por eso siempre digo que ser politólogo en la Argentina es divertido, porque lo que hoy es, mañana no es”.
Con un gabinete renovado y un presidente fortalecido, González concluyó que La Libertad Avanza atraviesa “una etapa de expansión política” que buscará traducirse en reformas y consolidación territorial.